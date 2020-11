Samedi matin, plusieurs médias ont projeté Joe Biden comme le vainqueur de l’élection présidentielle de 2020. La Pennsylvanie a été appelée à sa recherche, ce qui l’aurait poussé au-delà du seuil des 270 collèges électoraux. Il y avait encore des bulletins de vote à compter et d’autres facteurs en jeu, de sorte que Biden n’était pas encore officiellement le président élu. Cependant, ceux qui ont soutenu Biden ont commencé à montrer leur enthousiasme sur les réseaux sociaux.

Alors que de nombreuses personnes célébraient dans les rues en masse, d’autres ont eu des réactions différentes. Certains des partisans de Trump ont exprimé l’opinion que l’élection était loin d’être terminée et que le président reviendrait finalement au bureau ovale pour un deuxième mandat. Les arguments se sont poursuivis sur les médias sociaux alors que les critiques et les partisans pesaient. Il y a eu des discussions sur la fraude électorale, la fin des élections avant qu’elles ne se terminent et la façon dont les médias réagiront à Biden prenant potentiellement le contrôle de la Maison Blanche.

Le plus grand perdant avec ce résultat électoral n’est pas Trump – il peut créer sa propre société de médias et gagner plusieurs milliards de dollars dessus – c’est CNN et MSNBC. Avec Trump parti, ils n’ont aucune raison d’exister maintenant. Leurs entreprises de câblodistribution étaient déjà en train de se noyer, il leur a donné une bouée de sauvetage. Maintenant quoi? – Clay Travis (@ClayTravis) 7 novembre 2020

L’animateur de radio sportive Clay Travis est l’un des plus grands partisans de Trump et a régulièrement pris part à des conversations / discussions avec des gens sur Twitter au sujet de ses opinions politiques. Avec la nouvelle de la victoire projetée de Biden, Travis a entamé une conversation différente. Il n’a pas parlé du dépouillement ou de sujets similaires; il a théorisé l’impact de l’élection sur différents sites d’information.

@MSNBC projetant une victoire à Biden devrait inquiéter les démocrates. # MSNBC a également prédit: Victoire de Clinton ❌

Dossier russe ❌

Collusion ❌

Mise en accusation ❌

Vague bleue ❌ Je prendrai ces chances n’importe quel jour. # Trump2020 🇺🇸 – DavidMAGA101 (@ DMaga101) 7 novembre 2020

Deux des avocats les plus éminents du pays sont MOMENTS loin de passer devant les microphones et les caméras et de présenter des preuves de la FRAUDE électorale en PENNSYLVANIE, et c’est le moment où les médias grand public «APPELENT» les élections? CE N’EST PAS FINI. AUCUNE FAÇON. (Vous comprendrez bientôt 🙂 – Greg Kelly (@gregkellyusa) 7 novembre 2020

Plusieurs médias ont projeté Biden comme vainqueur des élections samedi matin, suscitant des commentaires sur la victoire officielle du candidat du parti démocrate. Cependant, d’autres ont exprimé une opinion différente et ont déclaré que l’élection était loin d’être terminée.

L’élection n’est pas terminée. Juste parce que les médias le disent. Cela ne le rend pas vrai. Gardez l’Amérique géniale. Es-tu avec moi? RT – Omar Navarro (@RealOmarNavarro) 7 novembre 2020

C’est hilarant de voir certains des organes de presse s’épanouir en déclarant que les élections sont terminées, nous pouvons passer à autre chose et ne pas poser de questions. Le fait est que nous sommes dans des semaines et des semaines. – Ned Ryun (@nedryun) 7 novembre 2020

L’élection est-elle terminée? Certaines personnes ont dit que c’était le cas tandis que d’autres n’étaient pas du tout d’accord. Les arguments se sont poursuivis sur les réseaux sociaux alors que de plus en plus de personnes y prenaient part. Certains ont même dit que le processus se poursuivrait pendant des semaines en raison du dépouillement, des poursuites et d’autres facteurs.

#JoeBiden n’est PAS le #PresidentElect. Les médias ne décident PAS quand c’est fini. Il existe des preuves de fraude électorale massive. Il y a des affaires judiciaires qui doivent être réglées. Ils jouent à ce sale jeu depuis 4 ans. – Andrew Wilkow (@WilkowMajority) 7 novembre 2020

Biden a été annoncé président par le> libéralpic.twitter.com/0A3CckPBip – IrresistibleTruth 🛡 (@IrrTruth) 7 novembre 2020

Avec de nombreux médias projetant Biden comme le vainqueur de l’élection, de nombreuses personnes ont exprimé des opinions différentes. Certains ont dit que le processus était terminé tandis que d’autres n’étaient pas d’accord. Certains ont cité des allégations de fraude électorale comme l’une des principales raisons pour lesquelles ils pensent que Biden n’a pas officiellement gagné.

Cette élection n’est pas terminée avec la façon dont vous osez faire une déclaration comme celle-ci est toujours en litige, les tribunaux décideront ceci ou la législature, pas vous ou le MSM – Kris Eubanks (@EubanksKris) 7 novembre 2020

Toutes ces célébrations de Biden, sur des résultats électoraux qui ne sont toujours pas officiels, continuent de nous montrer que Covid-19 n’était rien de plus qu’un outil politique. pic.twitter.com/vdVtm8hELh – Brendon Leslie (@BrendonLeslie) 7 novembre 2020

Alors que certaines personnes parlaient d’affaires judiciaires, d’autres ont mentionné la pandémie du COVID-19 et son «impact» sur les élections. Certains ont dit qu’il s’agissait d’un outil politique et qu’il “disparaîtrait comme par magie” en raison de la projection de Biden comme gagnant. D’autres ont accepté en publiant des vidéos de foules massives.

personne n’a dit de ne pas compter les votes. ils disent ne pas compter les votes frauduleux. – GH0STMERC (@ GH0ST_MERC) 7 novembre 2020

Si MSM, le Parti démocrate ou quiconque est convaincu qu’il n’y a rien qui prouve des irrégularités dans le processus de vote, ils doivent être convaincus qu’une enquête complète ne trouvera rien et ne s’inquiètera pas autant. – 🚔🍻Neal🍻🚔 (@ dadbod_nyr11) 6 novembre 2020

Un sujet important de samedi après-midi était la fraude électorale. Les partisans et les critiques ont fait valoir si la fraude était réelle lors des discussions sur le dépouillement des bulletins de vote et le vote par correspondance. Les conversations se sont poursuivies alors que de plus en plus de personnes intervenaient pour discuter du résultat prévu des élections.

Cela devrait être un crime pour un média de signaler sciemment de fausses informations – Dan Bilzerian (@DanBilzerian) 7 novembre 2020

Les agences de presse peuvent mentir à des millions de téléspectateurs à volonté. Cependant, si Bill avec 53 abonnés fait un commentaire politique, Facebook et Twitter le censureront. – Buster Williams (@bwthree) 7 novembre 2020

Les projections sont-elles fausses ou exactes? Il y avait plusieurs personnes des deux côtés de l’allée politique qui ont exprimé ces points de vue. Ceux qui ont voté pour Biden ont déclaré que les projections étaient exactes et qu’il reprendrait la Maison Blanche. Beaucoup de ceux qui ont voté pour Trump ont déclaré qu’il ne s’agissait que de projections et que les élections n’étaient pas réellement terminées.

