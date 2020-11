Samedi matin, CBS News, FOX News et Associated Press ont projeté l’ancien vice-président Joe Biden pour remporter l’élection présidentielle de 2020. La Pennsylvanie a été appelée pour lui, le poussant apparemment au-delà du seuil de 270 voix électorales. Le résultat est actuellement une projection considérant qu’il y a encore des bulletins de vote en cours de dépouillement, mais la nouvelle a suscité un grand nombre de réactions sur les réseaux sociaux.

Lorsque les partisans de Biden ont appris la nouvelle, ils se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur enthousiasme quant au résultat projeté de l’élection. Ils ont proclamé qu’ils étaient ravis du résultat et ont déclaré qu’il y avait “l’espoir d’un avenir meilleur”. D’autres ont simplement dit que la nouvelle arrivait au moment idéal. Ils ont cité la durée globale du processus et ont déclaré que les élections étaient devenues fatigantes.

Quand j’ai entendu pour la première fois les cris dans mon quartier, je me suis dit: «QUELQU’UN est un grand fan de Mass Effect», puis j’ai réalisé que l’élection avait été déclenchée pour Biden. LOL. – Andy McNamara (@TheRealAndyMc) 7 novembre 2020

Biden gagne, a annoncé Mass Effect Remaster, le travail n’est pas une douleur dans le cul aujourd’hui. L’heure de la pizza. – Ce Guy Tom (@ThisGuyTomTV) 7 novembre 2020

Samedi a été un grand jour pour les fans de jeux vidéo et de politique. Les médias ont projeté que Biden remporterait les élections et mettrait fin au mandat de Donald Trump dans le bureau ovale après un seul mandat. C’était aussi le jour N7, et le développeur de jeux vidéo Bioware a célébré avec la révélation d’un remaster de la trilogie Mass Effect pour les consoles actuelles et de nouvelle génération. Pour de nombreuses personnes sur Twitter, cette nouvelle signifiait que samedi était presque parfait.

prevnext

Biden gagne! – Loren Levitan (@lorenlevitan) 7 novembre 2020

Je suis tellement heureux! Même en sachant que pendant des jours Biden allait gagner, voir le nombre réel était magique !! – Vicky Romero (@MushuIsKing) 7 novembre 2020

Il y avait beaucoup de gens émotifs sur Twitter samedi matin. Ils ont proclamé qu’ils voulaient depuis longtemps que Biden remporte les élections, mais ils voulaient voir la nouvelle par écrit. D’autres ont dit qu’ils ne s’attendaient pas réellement à ce résultat, mais ils étaient heureux de voir le résultat samedi matin. Les réactions se sont poursuivies tout au long de la journée, car de plus en plus de gens ont vu que Biden devait gagner après avoir pris la Pennsylvanie.

prevnext

Je ne peux pas m’arrêter de pleurer pour expliquer aux filles pourquoi maman pleure de joyeuses larmes. Le bon gars gagne enfin – allez Joe! Félicitations au président élu Biden et à la vice-présidente élue Kamala Harris – Une fille !!! La première femme VP-élue jamais !!! #PresidentElectBiden #VicepresidentKamala pic.twitter.com/0qcObF9w4u – Julia Sanna (@juliasanna) 7 novembre 2020

Biden vient de gagner? Ou est-ce que je rêve? – Srutica (@srutica) 7 novembre 2020

De nombreuses personnes ont présenté leurs émotions samedi matin. Ils ont posté des photos d’eux-mêmes sur Twitter montrant qu’ils pleuraient. Ces personnes ont expliqué qu’elles réagissaient à l’élection et au résultat projeté qui ferait de Biden le 46e président.

prevnext

La mairie de Philly émet des bips et des acclamations après la victoire de Biden / Harris, une fille se tenait debout sous le toit ouvrant pour applaudir pic.twitter.com/rteMTT0zKQ – Amber Jamieson (@ambiej) 7 novembre 2020

Nous ne célébrons pas la victoire de Biden, nous célébrons les atouts perdus juste pour fyi 😂 – A. LeGendre (@LeGend_dre) 7 novembre 2020

Avec la nouvelle que la Pennsylvanie était appelée pour Biden, les partisans de Philly sont descendus dans les rues pour montrer leur enthousiasme. Cette célébration était cependant différente de celle de 2017 lorsque les Eagles ont remporté le Super Bowl. Il n’y avait pas de fans qui frappaient des chevaux de police ou grimpaient sur des poteaux téléphoniques. Ils ont juste applaudi et klaxonné.

prevnext

voir tout le monde célébrer la victoire de Biden me rend si heureux! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 – hollie parton (@hollieghayes) 7 novembre 2020

Je n’ai pas réalisé à quel point j’étais stressé à propos de cette élection jusqu’au soulagement de voir Biden gagner – Macy🌿 (@macyreyn) 7 novembre 2020

Biden avait de nombreux partisans dans les mois précédant l’élection présidentielle de 2020. Ces personnes l’ont prouvé en partant et en votant. Avec le résultat projeté samedi, ils ont ensuite montré leur enthousiasme en personne et sur les réseaux sociaux. Certains ont dit que beaucoup de stress avait quitté leur vie.

prevnext

Ce n’est pas perdu pour moi que Joe et Mika Scarborough sont ceux qui ont appelé la victoire de Biden sur MSNBC. Je les aime bien, ils plaisantent bien. Mais n’oublions pas à quel point ils ont permis à Trump en 2015, c’est-à-dire le début de la fin. Une grande partie de la couverture politique doit également changer maintenant. – Martine St-Victor (@MartineMontreal) 7 novembre 2020

En supposant que la victoire de Biden reste, j’espère que tout le monde pourra se détendre et que nous voyons moins de gens agir comme si la politique était leur seul trait de personnalité Par exemple, discuter de questions importantes, bien sûr, mais agir comme des opinions différentes est une sorte de guerre n’aide personne. Vous ne voyez pas cette fracture dans le monde réel – pas une éponge (@spongefacts_RL) 7 novembre 2020

Plusieurs partisans de Biden ont exprimé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux après avoir entendu qu’il était projeté de gagner. Cependant, d’autres ont eu des réactions plus modérées. Ils ont dit qu’ils étaient heureux de voir Trump quitter le bureau ovale, mais ils ne considéraient cela que comme un changement qu’ils voulaient voir. Ces utilisateurs de Twitter ont également déclaré qu’ils souhaitaient une refonte du discours public et de certains aspects des médias.

prevnext

Une victoire de Biden-Harris ET l’épisode de Miranda Lambert de SVU ???? VENEZ SAMEDI ?? !!! Et après? Un autre troupeau gagne ???? PORTER SUR LE BÉBÉ!!!!!! 😍 – Emily Lingenfelter (@ mdawg04) 7 novembre 2020

Que diriez-vous d’une victoire Biden aujourd’hui et d’une victoire Bills demain? – Kelly Fitzpatrick (@ fitzkelly11) 7 novembre 2020

Semblable aux fans de Mass Effect, il y en a d’autres qui ont célébré la victoire projetée de Biden aux côtés d’autres grandes nouvelles. Certains ont exprimé leur enthousiasme pour un musicien populaire apparaissant à la télévision. D’autres espéraient que les résultats électoraux rapportés seraient de bon augure pour leur équipe préférée de la NFL. Ces personnes voulaient plusieurs raisons de célébrer ce week-end.

prev