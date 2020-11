Les partisans de Johnny Depp sont très contrariés qu’on lui ait demandé de quitter la franchise Fantastic Beasts en raison des allégations d’abus d’Amber Heard contre lui, et ils demandent maintenant qu’elle soit renvoyée d’Aquaman 2. La mobilisation en ligne contre Heard intervient après que Depp a perdu une diffamation procès qu’il a intenté contre le Sun pour l’avoir qualifié de «batteur de femme». À la suite de la décision, Depp a annoncé que Warner Bros. lui avait demandé de démissionner de son rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts, ce qu’il a accepté.

Maintenant, ses fans se sont tournés vers les médias sociaux pour se battre pour l’acteur, beaucoup citant des fichiers audio précédemment divulgués dans lesquels Heard a admis avoir frappé Depp. “Je suis désolé de ne pas, euh, euh, t’avoir frappé au visage dans une bonne gifle, mais je t’ai frappé, ça ne te frappait pas. agrafe. «Je ne sais pas quel était le mouvement de ma main réelle, mais tu vas bien, je ne t’ai pas fait de mal, je ne t’ai pas frappé, je t’ai frappé. Notamment, le même audio présentait également Depp admettant avoir également frappé Heard.

La relation instable entre les deux a fait la une des journaux pendant des années, mais jusqu’à présent, les accusations qu’ils se sont portées les unes contre les autres n’ont jamais semblé affecter l’un d’eux professionnellement. Cette nouvelle tournure de l’histoire ne convient certainement pas aux fans de Depp, qui ont déclaré qu’ils pensaient que si Depp avait été renvoyé d’un rôle en raison des accusations que Heard a portées contre lui, elle devrait également subir les mêmes conséquences pour avoir admis avoir “frapper” Depp. Faites défiler vers le bas pour voir ce que les fans de Depp disent sur Twitter.

Feu Ambre entendu d’Aquaman 2 https://t.co/Evzg1O6jmd – Browntable – Mauricio (@Browntable_Ent) 6 novembre 2020

Dans son annonce de démission aux fans, Depp a d’abord remercié ses fans pour son soutien. «À la lumière des événements récents, je voudrais faire la brève déclaration suivante», a-t-il commencé. Tout d’abord, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont offert leur soutien et leur fidélité. “

Seulement Amber Heard ** – diego aime le hip-hop (@ dieg_guev7) 6 novembre 2020

“J’ai été ému et ému par vos nombreux messages d’amour et d’inquiétude, en particulier ces derniers jours”, a ajouté Depp, avant de partager le nouveau. «Deuxièmement, je souhaite vous faire savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et que j’ai respecté et accepté cette demande.

Pendant ce temps, Amber Heard travaille sur les reprises de JL et devrait toujours revenir pour Aquaman 2?! – alex (@ AlexJacobs1337) 6 novembre 2020

Avant de terminer sa lettre, Depp a abordé les accusations portées contre lui, ainsi que le procès en diffamation. “Enfin, je tiens à dire ceci. Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas mon combat, pour dire la vérité et je confirme que j’ai l’intention de faire appel”, a-t-il déclaré.

Pourtant, Amber Heard peut conserver son travail de Mera dans Aquaman 2 lorsqu’elle a commencé la plupart des combats et des abus. Cela n’a absolument aucun sens Warner Bros! – Josh ❤️ Ariana Grande #Positions #BlackLivesMatter (@ supermangeek101) 6 novembre 2020

“Ma détermination reste forte et j’ai l’intention de prouver que les allégations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment”, a ajouté Depp, concluant ensuite sa lettre en remerciant ses fans pour la lecture.

Justice League d’Aquaman et de Zach. Faites-la sortir de tout – Réalisateur Jake (@ Direct0r_Jake) 6 novembre 2020

Heard n’a fait aucune déclaration publique sur la poursuite, mais son avocate, Elaine Charlson Bredehoft, l’a fait. “Pour ceux d’entre nous présents au procès de la Haute Cour de Londres, cette décision et ce jugement ne sont pas une surprise”, a déclaré Bredehoft.

Mais ils ne tireront pas d’ambre d’Aquaman 2 quel genre de conneries est-ce – Ashu1999 (@ Ashu19992) 6 novembre 2020

Bredehoft a ensuite ajouté que Heard n’avait pas encore fini de combattre Depp devant le tribunal. «Très bientôt, nous présenterons des preuves encore plus volumineuses aux États-Unis», a-t-elle déclaré. “Nous nous engageons à obtenir justice pour Amber Heard devant la Cour américaine et à défendre le droit de Mme Heard à la liberté d’expression.”

Ezra Miller est sur la vidéo en train d’étouffer une femme – aucune mesure prise. Amber Heard est sur l’audio confirmant qu’elle a agressé à plusieurs reprises Johnny Depp – Johnny Depp est invité à démissionner. – stitch_cult (@CultStitch) 6 novembre 2020

Pour le moment, Warner Bros. ne semble pas avoir émis de commentaires sur la démission de Depp, ni sur les appels de fans demandant au studio de demander à Heard de quitter son rôle de Mera dans l’univers cinématographique DC. On dit qu’elle travaille actuellement sur les re-shoots de la Justice League de Zack Snyder, qui arrivera à HBO Max à l’avenir.

