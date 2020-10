Lire le contenu vidéo

Fox News

Président TrumpLe rassemblement d ‘un aéroport d’ Omaha a laissé des centaines de ses supporters se sentir glacés … et plusieurs se sont retrouvés à l ‘hôpital !!!

Après que Trump ait fini de s’adresser à une grande foule mardi soir à l’aérodrome d’Eppley d’Omaha – où il a dit: “Y a-t-il un endroit où vous préféreriez être qu’un rassemblement de Trump environ une soirée à 10 degrés?” – le Prez emmitouflé est revenu sur Air Force One et s’est envolé … alors que les températures devenaient encore plus froides.

Des milliers de personnes laissées pour compte et bloquées à #Omaha, #Nebraska après un rassemblement #Trump. On me dit que les navettes ne fonctionnent pas et qu’il n’y a pas assez de bus. La police ne semblait pas savoir quoi faire. Certains ont marché. J’ai vu au moins une femme recevoir des soins médicaux. pic.twitter.com/oIkmixaZt0 – Jeff Paul (@Jeff_Paul) 28 octobre 2020 @Jeff_Paul

Maintenant, Trump exagérait – ce n’était pas 10 degrés – mais la température était en dessous de zéro et lorsque ses partisans ont dû attendre pour monter dans des navettes pour les ramener vers des parkings éloignés, cela est devenu un problème majeur.

Les bus n’ont pas pu accueillir le nombre de personnes qui attendaient, laissant les participants debout dans le froid pendant des heures … y compris de nombreuses personnes âgées.

La vidéo ci-dessus et celle-ci ont été prises vers 22h15. Le rallye #Trump s’est terminé vers 20h45. Certains ont simplement abandonné et sont sortis de l’aérodrome pour retourner là où ils se sont garés. Il faisait environ 32 ° à l’époque. Beaucoup avaient déjà passé des heures dehors en attendant l’arrivée de POTUS. pic.twitter.com/JYXCLypTQl – Jeff Paul (@Jeff_Paul) 28 octobre 2020 @Jeff_Paul

La police a tenté d’aider les personnes les plus exposées à la chaleur et à la sécurité, mais au moins 7 personnes auraient été emmenées dans des hôpitaux locaux. Après avoir attendu pendant des heures, de nombreuses personnes ont abandonné les bus et se sont rendues à leurs véhicules à environ 5 km du site du rallye.

Selon la campagne Trump … il a fourni suffisamment de bus pour tout le monde, mais il y avait un embouteillage sur la route à 2 voies quittant l’aéroport après l’événement.

En règle générale, les rassemblements de Trump sont intrinsèquement dangereux en raison du manque de couvertures faciales au milieu de la pandémie COVID-19 – mais à la fin du mois d’octobre dans le Nebraska, il existe également d’autres risques.