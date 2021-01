C

Les patients atteints de Covid-19 rituellement malades admis dans des unités de soins intensifs à travers le Royaume-Uni pourront recevoir de nouveaux médicaments qui peuvent «considérablement» réduire le risque de décès ainsi que le temps passé à l’hôpital jusqu’à 10 jours.

Les patients du NHS auront accès au tocilizumab et au sarilumab – qui sont généralement utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde – selon des directives mises à jour qui seront publiées demain par le gouvernement et le NHS aux fiducies à travers le Royaume-Uni.

Cela vient après que les résultats de l’essai clinique REMAP-CAP financé par le gouvernement ont montré que les deux médicaments réduisaient le risque de mortalité de 8,5% lorsqu’ils étaient administrés aux patients dans la journée suivant leur entrée en soins intensifs en même temps qu’un corticostéroïde, comme la dexaméthasone.

Le professeur Anthony Gordon, président en anesthésie et soins intensifs à l’Imperial College de Londres et consultant en médecine de soins intensifs à l’Imperial College Healthcare NHS Trust, a déclaré: «C’est une découverte importante qui pourrait avoir des implications immédiates pour les patients les plus malades atteints de Covid-19.

«Nous avons constaté que parmi les patients adultes gravement malades – ceux qui reçoivent une assistance respiratoire en soins intensifs – un traitement avec ces médicaments peut améliorer leurs chances de survie et de guérison.

«À un moment où les hospitalisations et les décès dus à Covid-19 augmentent en flèche au Royaume-Uni, il est essentiel que nous continuions à identifier des traitements efficaces qui peuvent aider à inverser la tendance contre cette maladie.

Les résultats, qui ont été soumis à une revue à comité de lecture, sont basés sur une analyse de 803 patients de six pays, dont 353 ont été affectés au tocilizumab et 48 au sarilumab.

La majorité des patients étaient également traités par corticostéroïdes et recevaient une assistance respiratoire.

La mortalité hospitalière était de 27,3% chez les patients recevant du tocilizumab ou du sarilumab, contre 35,8% des patients du groupe témoin qui n’ont pas reçu les médicaments, ont indiqué les chercheurs.

On pense que le traitement par tocilizumab ou sarilumab coûte entre 750 £ et 1 000 £ et est administré par voie intraveineuse en une ou deux doses.

Le professeur Gordon a ajouté: «Pour chaque 12 patients en soins intensifs que vous traitez avec ces médicaments, d’après les preuves que nous avons vues, vous vous attendez à sauver une vie.»

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Le Royaume-Uni a prouvé à maintes reprises qu’il était à la pointe de l’identification et de la fourniture des traitements les plus prometteurs et innovants pour ses patients.

«Les résultats d’aujourd’hui sont un autre développement marquant dans la recherche d’un moyen de sortir de cette pandémie et, lorsqu’ils sont ajoutés à l’arsenal de vaccins et de traitements déjà en cours de déploiement, ils joueront un rôle important dans la lutte contre ce virus.

«Nous avons travaillé rapidement pour nous assurer que ce traitement est disponible sans délai pour les patients du NHS, ce qui signifie que des centaines de vies seront sauvées.»

Le médecin-chef adjoint, le professeur Jonathan Van-Tam, a déclaré: «Il s’agit d’un pas en avant significatif pour augmenter la survie des patients en soins intensifs atteints de Covid-19.

«Les données montrent que le tocilizumab, et probablement le sarilumab, accélèrent et améliorent les chances de guérison en soins intensifs, ce qui est crucial pour aider à soulager la pression sur les soins intensifs et les hôpitaux et à sauver des vies.»

Le tocilizumab et le sarilumab ont été ajoutés à la liste des restrictions à l’exportation du gouvernement, a déclaré le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC).

Cela protégera l’offre pour les patients britanniques en imposant des mesures réglementaires à ceux qui bafouent les restrictions, a-t-il ajouté.

Commentant les résultats, Peter Horby, professeur de maladies infectieuses émergentes au Centre de médecine tropicale et de santé mondiale de l’Université d’Oxford, a déclaré: «C’est formidable de voir un résultat positif à un moment où nous avons vraiment besoin de bonnes nouvelles et de plus d’outils pour combattre Covid.

«C’est une grande réussite pour REMAP-CAP – cela démontre la puissance des essais de plates-formes adaptatives.

«Surtout, les résultats d’un avantage sont en plus des corticostéroïdes, qui ont été pris par 93 pour cent des participants.

«Cela signifie que nous avons maintenant deux médicaments, qui combinés ont un effet plus important.»

