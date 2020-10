Exclusif

Les astronautes votent depuis l’espace, des millions envoient des bulletins de vote et les patients luttant contre le COVID-19 votent depuis leur lit d’hôpital … bienvenue aux élections de 2020.

On s’attend à ce que la participation électorale soit à la hausse pour ce que vous avez sans aucun doute entendu dire, c’est l’élection de notre vie … et un groupe non partisan appelé Vote des patients veille à ce que les patients des hôpitaux ne soient pas exclus.

Le fondateur du groupe, Kelly Wong, dit à TMZ … ils ont constaté un afflux massif de patients cherchant de l’aide pour voter, et ils utilisent le bulletin de vote par correspondance d’urgence peu connu.

Voici comment cela fonctionne … les patients qui sont hospitalisés de manière inattendue sans prendre les dispositions nécessaires pour voter par scrutin ordinaire par correspondance peuvent demander un vote par correspondance d’urgence s’ils ne peuvent pas se rendre aux urnes ou s’il est trop tard pour demander des bulletins de vote par correspondance réguliers.

C’est assez frappant … on nous dit qu’environ 200 personnes par jour demandent de l’aide à l’organisation, soit une multiplication par 5 par rapport à la mi-session. La différence évidente cette année – la pandémie de coronavirus, qui a infecté 8 millions d’Américains et plus.

Malheureusement, on nous dit que certaines personnes qui ont demandé des bulletins de vote et des informations sont décédées du COVID avant de voter.

Ensuite, il y a le cas d’un électeur à Washington … on nous dit qu’ils sont hospitalisés pour COVID mais leur bulletin de vote est à la maison, et l’organisation bénévole aide à aider le patient à voter par voie électronique afin de ne pas infecter les autres.

En bout de ligne … il y a des gens qui travaillent dur pour s’assurer que tous les Américains qui veulent voter – c’est leur droit constitutionnel, après tout – ont le droit de voter.