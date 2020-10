Le quart-arrière des New England Patriots, Cam Newton, a été testé positif au COVID-19 plus tard vendredi soir, le rendant indisponible pour un match contre les Chiefs de Kansas City. Le plan actuel est que les deux équipes s’affrontent lundi ou mardi après un report, mais quelle sauvegarde mènera l’équipe au combat. Selon les rapports, le vétéran Brian Hoyer recevra l’appel.

L’initié de la NFL, Ian Rapoport, a déclaré que l’on s’attend à ce que l’ancien quart-arrière de l’État du Michigan prenne le départ lorsque le match aura finalement lieu. Le quart de deuxième année Jarrett Stidham était l’autre option, mais il était inactif lors du dernier match, une victoire sur les Raiders de Las Vegas. Son collègue, Albert Breer, était d’accord et a déclaré qu’il était «logique» d’avoir quelqu’un avec une décennie d’expérience dans l’infraction pour commencer.

À l’origine recrue non repêchée signée des New England Patriots en 2009, Hoyer est resté avec l’équipe en tant que remplaçant de Brady jusqu’au camp d’entraînement de 2012. Il a passé 2012 avec les Steelers de Pittsburgh et les Cardinals de l’Arizona avant de rejoindre les Browns de Cleveland en 2013. Il a bien joué pour l’équipe pendant deux saisons en Ohio, mais a également eu du mal à rester en bonne santé.

2015 a été le meilleur pour Hoyer en tant que pro. Il a commencé neuf matchs pour les Texans de Houston et a mené l’équipe aux séries éliminatoires. Cependant, il a eu beaucoup de mal lors d’une défaite 30-0 contre les Chiefs de Kansas City. Les Texans l’ont libéré à la fin de la saison. Hoyer a passé 2016 avec les Chicago Bears et une partie de 2017 avec les 49ers de San Francisco avant de retourner chez les New England Patriots. Il est resté avec l’équipe depuis et fera son premier départ contre les Chiefs.

Hoyer n’est pas un quart-arrière flashy comme Newton, mais il fournit une expérience considérable tout au long de sa carrière en tant que remplaçant et partant. Maintenant, il exposera cela lors d’une bataille avec les champions en titre du Super Bowl.

“Tard hier soir, nous avons reçu un avis selon lequel un joueur des Patriots a été testé positif au COVID-19”, a déclaré l’équipe dans un communiqué. “Le joueur est immédiatement entré en auto-quarantaine. Plusieurs autres joueurs, entraîneurs et membres du personnel qui ont été en contact étroit avec le joueur ont reçu des tests au point de service ce matin et tous ont été négatifs pour le COVID-19.

“Nous sommes en étroite consultation avec la NFL, ainsi qu’avec notre équipe de médecins et spécialistes indépendants, et suivrons leurs conseils concernant notre voyage prévu à Kansas City et notre match contre les Chiefs. La santé et la sécurité de notre équipe, ainsi que notre adversaire, sont de la plus haute priorité. “