C

ARILLION et certains de ses anciens administrateurs ont eu une féroce claque sur les doigts du chien de garde de la ville aujourd’hui qui les a accusés de publier des informations «fausses ou trompeuses» en bourse.

Le géant de la construction est tombé sous l’administration il y a deux ans sous le poids de 1,5 milliard de livres de dettes.

Il employait 43 000 personnes et était au cœur de nombreux projets de bâtiments gouvernementaux clés, notamment des hôpitaux et des écoles. Les projets comprenaient la centrale électrique de Battersea et l’agrandissement du stade Anfield.

Les critiques ont déclaré qu’il entreprenait trop de projets risqués, en particulier à l’étranger, et qu’il était trop limité. Les actions se sont effondrées alors que la ville s’inquiétait de ses finances.

Aujourd’hui, la Financial Conduct Authority a émis une mise en garde contre la société et «certains anciens dirigeants exécutifs». La FCA n’a pas nommé les administrateurs.

L’entreprise fait face à une «censure publique et non à une sanction financière». Les administrateurs font face à un tribunal et peut-être à une interdiction de la vie sociale.

La FCA a déclaré Carillion et les administrateurs:

* a donné des signaux faux ou trompeurs quant à la valeur des actions

* n’a pas respecté les procédures adéquates

* n’a pas agi avec intégrité envers les investisseurs

Les administrateurs, «ont fait des déclarations faussement positives sur la performance financière de Carillion en général et par rapport à ses activités de construction au Royaume-Uni en particulier».

Le chien de garde a ajouté: «La FCA considère que Carillion et les directeurs exécutifs concernés ont agi de manière imprudente en ce qui concerne les questions ci-dessus.»

Carillion n’a fait aucun commentaire immédiat.

Les anciens administrateurs se sont déjà excusés, blâmant le Brexit, les taux d’intérêt et d’autres malheurs pour les difficultés que la société a endurées.

Les députés Rachel Reeves et Frank Field ont déclaré après la publication de sept instructions par les députés en février 2018: «Ce matin, une série de personnages délirants a soutenu que tout était hunky dory jusqu’à ce que tout se passe soudainement et de manière imprévisible.

«Nous avons entendu à plusieurs reprises que c’était la faute de la Banque d’Angleterre, des marchés des changes, des conseillers, du Brexit, de l’élection anticipée, des investisseurs, des fournisseurs, de l’industrie de la construction, de la culture d’entreprise du Moyen-Orient et des concepteurs professionnels de poutres en béton.

«Tout ce que nous avons vu pointe les doigts dans une autre direction – vers les gens qui ont construit une entreprise géante sur le sable dans une course désespérée pour de l’argent.»

Carillion et les personnes concernées disposeront de 14 jours pour présenter leurs observations au Comité de décision réglementaire (CDR).