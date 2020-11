F

Les patrons d’Ormula 1 ont été critiqués après avoir conclu un accord lucratif à long terme pour organiser un Grand Prix en Arabie saoudite à partir de la saison prochaine.

L’accord pour la course de nuit à Djeddah devrait durer 10 ans, le dernier événement sportif majeur devant avoir lieu dans le pays.

Human Rights Watch a averti que «les organismes sportifs comme la Formule 1 et la FIA ne peuvent ignorer le fait qu’eux-mêmes et leurs fans sont utilisés pour le lavage sportif».

Minky Worden, directrice du sport de HRW, a déclaré: «Cela fait partie d’une stratégie cynique visant à détourner l’attention des violations des droits humains, de la détention et de la torture en Arabie saoudite des défenseurs des droits humains et des militantes des droits des femmes.

«La Formule 1 a pris des engagements en matière de droits humains et devrait expliquer comment les opérations de l’entreprise amélioreront les droits humains en Arabie saoudite.»

L’annonce du Grand Prix intervient après que l’Arabie saoudite a accueilli une série d’autres événements sportifs majeurs: un combat pour le titre mondial de boxe pour Anthony Joshua, le rallye Dakar et la course de chevaux la plus riche du monde, la Saudi Cup.

Et le ministre des Sports SAR le prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal a démenti les affirmations selon lesquelles il s’agissait du dernier lavage sportif du régime.

Il a déclaré à la BBC: «L’Arabie saoudite a été critiquée pour être fermée au monde et maintenant que nous nous sommes ouverts, nous sommes critiqués pour le lavage du sport.

“Pour de nombreux Saoudiens, ce sera un rêve devenu réalité. C’est un moment très spécial. Nous pouvons montrer au monde ce dont nous sommes capables.”

La Formule 1, quant à elle, a défendu son transfert en Arabie saoudite pour la saison prochaine.

Il a déclaré dans un communiqué: «Nous prenons nos responsabilités très au sérieux et avons clairement exprimé notre position sur les droits de l’homme et d’autres questions à tous nos partenaires et pays hôtes, qui s’engagent à respecter les droits de l’homme dans la manière dont leurs événements sont organisés et organisés.»