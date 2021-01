R

Les patrons de la poste et des pubs aux prises avec la perturbation de Covid-19 ont exigé que le gouvernement annonce des extensions des packages de soutien aux entreprises avant le budget.

Les entreprises ont encore plus de six semaines à attendre le jour du budget, et l’incertitude pèse lourdement sur les décisions d’investissement.

La Confédération de l’industrie britannique a écrit à Rishi Sunak pour demander plus de clarté et un soutien continu.

Il souhaite que le programme de congés soit prolongé jusqu’en juillet et que les vacances des tarifs professionnels soient prolongées d’au moins trois mois au-delà de la fin mars.

Une série de directeurs généraux a déclaré aujourd’hui au Standard qu’un soutien supplémentaire était vital.

en relation

Andrew Goodacre, de la British Independent Retailers Association, a déclaré que les membres ont besoin de «plus de soutien que jamais pour que les emplois soient protégés. Les tarifs des vacances doivent être prolongés de 12 mois supplémentaires pour les détaillants non essentiels ».

Julian Dunkerton, de la marque de vêtements Superdry, a déclaré: «Les propriétaires ont été très sensés, ce dont nous avons besoin maintenant, c’est que le gouvernement prenne les devants. Les tarifs professionnels à Londres sont tout simplement ridicules. »

Richard Lambert, directeur général de la National Hair & Beauty Federation, a déclaré: «La NHBF est tout à fait d’accord avec la CBI sur le fait que le soutien financier doit être étendu. Les salons et les salons de coiffure sont actuellement confrontés à une crise de trésorerie qui, une fois qu’ils rouvriront, mettront plusieurs mois de travail d’arrache-pied à se remettre.

Lambert a déclaré: «Il est essentiel que les congés soient prolongés avec l’allégement des tarifs des entreprises et le moratoire sur les expulsions. Ce soutien doit cesser à mesure que l’économie se rétablit, et non s’effondrer soudainement, sinon les entreprises n’auront jamais la possibilité de se reconstruire. »

Kate Nicholls de UKHospitality a déclaré: «Notre secteur sera probablement le dernier à s’ouvrir complètement, les entreprises ont donc besoin de soutien pour maintenir ces emplois ouverts et les employés ont besoin de tout le soutien dont ils peuvent bénéficier.»

en relation

Le patron de Young, Patrick Dardis, a déclaré: «L’incertitude autant que le verrouillage lui-même suscite une telle anxiété et inquiétude. Il est impossible de planifier sans préavis sur la TVA et les tarifs des extensions de vacances. »

Le Financial Times a déclaré que Sunak se dirigeait vers un affrontement avec les entreprises sur des projets d’augmentation de l’impôt sur les sociétés.

La chancelière chercherait à taxer davantage les entreprises pour aider à combler un déficit qui pourrait dépasser 400 milliards de livres sterling en 2020-2021.