Les patrons de l’industrie de l’itness ont appelé à un soutien supplémentaire spécifique au secteur et ont critiqué l’approche du gouvernement à l’égard de l’industrie des loisirs comme “une honte” lorsque le nouveau verrouillage est entré en vigueur.

En vertu des dernières restrictions Covid-19 mises en œuvre jeudi, les coiffeurs, les entreprises de beauté et les gymnases ont été classés comme des services “non essentiels” aux côtés des segments de la vente au détail et doivent fermer jusqu’au 2 décembre.

Toute entreprise qui enfreint les règles peut être condamnée à une amende allant jusqu’à 10 000 £.

Le Standard s’est entretenu avec certains des leaders de l’industrie du fitness de Londres, qui ont déclaré qu’ils étaient furieux que le gouvernement ait choisi de les fermer.

Ils ont déclaré que de nombreux gymnases ne seraient pas en mesure de survivre à la fermeture, et ont fait valoir que les centres de fitness qui ont mis en place des mesures pour s’assurer qu’ils sont sécurisés par Covid auraient dû être autorisés à rester ouverts pour garantir que les gens puissent rester en bonne santé mentale et physique.

Les gymnases avaient rouvert au cours de l’été

Colin Waggett, directeur général du groupe de gymnases de luxe Third Space – qui compte plus de 20000 membres payant jusqu’à 195 £ par mois et gère six gymnases à travers Londres – a déclaré que le groupe avait perdu “plusieurs millions de livres” depuis mars, et le nouveau verrouillage sera voir les pertes «étendues».

Waggett a appelé le gouvernement à offrir à l’industrie du fitness le même allégement de TVA offert au secteur hôtelier.

Il a déclaré: “Leur base de coûts est très similaire à la nôtre – les personnes et les biens. Nous ne comprenons tout simplement pas, compte tenu de tous nos commentaires précédents, pourquoi ce soutien n’a pas été mis à la disposition de notre secteur également.

«Nous allons maintenant avoir besoin de la prolongation du moratoire sur les loyers, de l’allégement des taux prolongé au-delà de la fin du mois de mars et du même allégement de la TVA que l’hospitalité a eu tout au long de 2021, afin que nous puissions tous effacer les énormes dettes que nous avons accumulées et nous remettre sur pied. .

Third Space exploite six gymnases autour de Londres

“L’alternative est une vague de fermetures, de suppressions d’emplois et une perte de salles de sport et de studios très appréciés et nécessaires pour la population de Londres.”

Sandy Macaskill, fondateur du spécialiste du bootcamp Barry’s UK, a déclaré que “la plupart des gymnases n’ont fait aucun revenu pendant plus de quatre mois” lors du premier verrouillage, et que beaucoup seront financièrement dévastés dans les mois à venir.

Il a déclaré que les gymnases seraient confrontés à une énorme pression financière même avec l’extension du programme de congé par le chancelier Rishi Sunak cette semaine, offrant “une aide majeure pour fidéliser notre population”.

“Nous ne pouvons pas faire de plats à emporter”, a-t-il déclaré. «L’approche du gouvernement envers l’industrie des loisirs a été une honte dès le départ.

«Alors que d’une part Boris Johnson a parlé de l’importance de rester en forme dans la lutte contre le virus, le gouvernement a insulté à plusieurs reprises le secteur, d’abord en rouvrant des pubs avant les gymnases, puis en réduisant la TVA sur les fast-foods sans soulagement pour notre industrie. . “

Le PDG de Third Space, Colin Waggett, était également derrière Psycle

De nombreux dirigeants de gymnases ont fait valoir que depuis la réouverture, les gymnases n’ont pas été à l’origine d’une propagation significative du virus et devraient rester ouverts pour le bien-être physique et mental du pays. Certains gymnases du pays ont même promis de rester ouverts, risquant une amende de 10000 £.

Hannah Lanel, fondatrice de The Fore à Kings Cross, a averti: “Je ne peux m’empêcher de penser qu’une pandémie sera remplacée par une autre.”

Waggett, qui dirigeait auparavant Fitness First et a fondé la chaîne de filature populaire Psycle, a déclaré: «Nos membres considèrent le service que nous proposons comme un service essentiel, vital pour leur santé et leur bien-être en général.

“Il y a eu 4,6 millions de visites au gymnase la semaine précédente et 2,8 cas enregistrés de Covid pour 100 000 visites, contre 177 cas pour 100 000 personnes au Royaume-Uni. Le taux d’incidence est d’un 60e de la population plus large parmi les amateurs de gym.”

“Les gymnases et les studios sont une bouée de sauvetage pour soutenir la santé physique et mentale des gens. Il est évident pour moi qu’ils devraient donc être traités comme un service essentiel qui est exempté”, a ajouté Macaskill.

Waggett a souligné que l’industrie du fitness dans le centre de Londres est confrontée à une situation plus difficile que les autres gymnases du pays.

Il a déclaré: «Il y a d’énormes points d’interrogation qui pèsent sur le centre de Londres dans son ensemble – sans transports en commun et sans employés de bureau, le centre de Londres ne fonctionne pas. En équilibrant les conséquences directes de Covid sur la santé publique et les cicatrices économiques et sociales à long terme, Londres est un cas unique sur lequel il y a eu peu de débats. “

Un porte-parole du gouvernement a déclaré au Standard: “Un vaste ensemble de soutiens financiers comprenant des subventions d’une valeur maximale de 3000 £ par mois est disponible pour les entreprises contraintes de fermer en Angleterre, et il existe un programme de congés prolongés pour aider les employeurs à payer leur personnel.

«Nous reconnaissons à quel point l’exercice est important pour la santé physique et mentale des gens et nous nous sommes assurés qu’il a toujours été une activité essentielle sous les restrictions de coronavirus en Angleterre.

“Les gymnases doivent actuellement fermer pour limiter la propagation du virus, mais l’exercice illimité en plein air est autorisé seul, avec votre foyer ou avec une personne d’un autre foyer.”