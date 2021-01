g

Les patrons du ym et des loisirs ont averti les députés que les réserves de liquidités s’épuisent et que de nombreux opérateurs pourraient se replier si le gouvernement n’offre pas un soutien plus ciblé et plus au secteur.

Les gymnases ont été fermés en vertu des restrictions de niveau 4 et de nouvelles restrictions de verrouillage.

Les patrons d’entreprises, y compris le géant du fitness budget PureGym, ont témoigné mardi matin devant un comité du ministère de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS) sur l’impact de Covid.

Ils ont appelé à un soutien «ciblé et proportionné» pour le secteur – y compris une nouvelle législation pour aider les gymnases à négocier le fardeau des arriérés de loyer avec les propriétaires après les moratoires sur les loyers prenant fin le 31 mars, une extension ciblée de l’allégement des taux commerciaux tout au long de 2021 et un allégement de la TVA pour le secteur des loisirs s’apparente à celui offert à l’hôtellerie.

PureGym est la plus grande chaîne de gymnases du Royaume-Uni, avec plus de 270 à travers le Royaume-Uni.

La directrice générale Rebecca Passmore a déclaré au comité que les entreprises souffrent d’un «long Covid économique».

Elle a averti que sans de telles mesures, «en fin de compte, sur une période prolongée, nous verrons des opérateurs faire faillite, le public aura moins d’endroits pour faire de l’exercice et s’occuper de leur bien-être physique et mental et ceux qui survivront gagnés. ne pas pouvoir investir ».

Marg Mayne, directrice générale de l’exploitant du centre de loisirs communautaire Mytime Active, a déclaré qu’il en coûte aux entreprises environ 60 000 £ par site pour «hiberner» chaque mois pendant le verrouillage.

Plus tôt mardi, le patron de la franchise internationale de gymnases basée aux États-Unis, Anytime Fitness, qui compte plus de 165 sites britanniques, a déclaré au programme Today que les gymnases subissaient des pertes allant jusqu’à 800000 £ par site au cours des huit derniers mois.

Neil Randall a averti qu’il y a une «grande proportion» de propriétaires «qui refusent même d’entrer en dialogue» avec les opérateurs, dont beaucoup doivent jusqu’à 100 000 £ par site en retard.

Il a déclaré: «Sans aucune législation formellement exigée par le propriétaire et le locataire, il existe un risque énorme que de très nombreux gymnases – et d’autres entreprises dans d’autres secteurs – deviennent insolvables et ne puissent pas continuer à commercer».

La semaine dernière, Colin Waggett, patron du groupe londonien de gymnases Third Space, a averti dans le Standard que les subventions du gouvernement allant jusqu’à 9000 £ par local pour aider à faire passer les gymnases à travers le verrouillage actuel «représentent une très petite proportion des coûts de fermeture. sans revenus pour une entreprise comme la nôtre ».

Il a déclaré que les gymnases “doivent voir les taux de vacances prolongés d’un an et réduire la TVA lors de la réouverture afin que les entreprises précédemment prospères comme la nôtre puissent se reconstruire plus rapidement, nous permettant de rembourser les dettes que nous avons accumulées pendant leur fermeture”.