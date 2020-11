R

Les patrons de la poste et des pubs ont lancé aujourd’hui des appels urgents pour une aide financière et une plus grande clarté du gouvernement alors que le deuxième arrêt national imminent était sur le point de déclencher une autre vague de douleur dans la rue principale.

Une série de grands détaillants a sonné l’alarme sur les plans de fermeture de tous les magasins non essentiels pendant 27 jours à compter de jeudi, Primark prévenant aujourd’hui que 57% de son espace total de magasin sera fermé, ce qui effacera 375 millions de livres sterling de ses ventes.

Cineworld, JD Sports, EasyJet, IAG, propriétaire de British Airways, et Mitchells et Butlers ont tous vu leur cours baisser ce matin.

Les détaillants avaient espéré que Noël offrirait un répit bien mérité aux magasins High Street. Cependant, les analystes de la société de renseignement de détail Springboard ont prévu que la fréquentation de High Street pourrait chuter jusqu’à 80% à l’approche de Noël.

Les sites ont connu une augmentation du commerce au cours de l’été avec l’assouplissement des restrictions, mais le dernier verrouillage verra les magasins non essentiels et tous les pubs, bars et restaurants fermer à partir de jeudi.

Jacqueline Gold, directrice générale de la chaîne de lingerie Ann Summers, a appelé à une révision des tarifs commerciaux pour aider les détaillants physiques. Elle a déclaré au Standard: “Heureusement, notre plus grande chaîne pendant le Black Friday est en ligne, mais les magasins sont également extrêmement importants.”

Gold a ajouté: «Les taux d’affaires sont certainement la seule chose que je voudrais que le gouvernement examine. Ils ne sont plus adaptés à leurs besoins et totalement déconnectés des loyers; dans de nombreux cas, les détaillants paient des factures à taux plus élevé que des loyers, ce qui est ridicule. Il y aura de nombreux détaillants dont l’avenir sera sombre avec des pertes d’emplois inévitables, à moins que la question des tarifs commerciaux ne soit résolue.

Christos Angelides, patron de la société de mode Reiss, a déclaré: «Nous avons tous souffert personnellement ou en affaires à cause de Covid et le gouvernement a eu des décisions difficiles à prendre. Nous reconnaissons qu’ils ne peuvent pas plaire à tout le monde tout le temps. Ce dont nous avons besoin du gouvernement, cependant, c’est d’un leadership fort, clair, honnête et cohérent auquel nous pouvons tous soutenir ».

Vivienne King, directrice générale de l’organisation de l’immobilier commercial Revo, a exhorté le gouvernement à prolonger l’allégement d’urgence des tarifs commerciaux au-delà du mois d’avril «pour donner aux détaillants un répit sur les coûts d’exploitation pour l’année prochaine et leur permettre de protéger les emplois grâce à ce qui va être très hiver sombre ».

King a ajouté: «Le deuxième verrouillage sera catastrophique pour la grande rue et l’économie dans son ensemble et le gouvernement doit agir pour fournir le soutien d’urgence nécessaire pour permettre aux détaillants de survivre.»

Scott Parsons, directeur régional du Royaume-Uni et de l’Italie chez le propriétaire des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield, a déclaré: «Bien que nous respections la nécessité de faire ce qui est juste pour protéger la santé et la sécurité de nos visiteurs, détaillants et employés, il est clair que les le commerce de détail essentiel aura un impact sérieux sur nos détaillants pendant ce qui devrait être la plus grande période de vente de l’année. En outre, beaucoup sont également confrontés à la perspective de l’impact de la suppression des achats hors taxes. »

Les centres londoniens de Westfield resteront ouverts pour soutenir les détaillants «non essentiels». Parsons a déclaré: «À un moment très difficile pour l’industrie, nous serions très heureux de la certitude du gouvernement que les commerces non essentiels pourront ouvrir à partir du 2 décembre. Nous sommes convaincus que les mesures que nous avons mises en place depuis juin garantiront nos centres. sont des endroits sûrs pour faire du shopping. »

Jonathan Neame, directeur général du plus ancien brasseur britannique Shepherd Neame, avec plus de 300 pubs à Londres et dans le sud-est, a déclaré que pour faire face à l’impact du nouveau verrouillage des pubs britanniques, il faudrait une extension de la TVA jusqu’en 2022, annulation des taux d’affaires à 2022 et réduction de moitié des droits d’accise

Il a déclaré: «Il y a deux crises ici: sanitaire et économique, la dernière est beaucoup plus grande, beaucoup plus durable et bien pire pour la santé à long terme de la nation, et pourtant nous ne parlons que de la première.

Steve Ryan, cofondateur de Dalstons 40FT Brewery, a déclaré que les brasseurs indépendants de Londres avaient également besoin d’un soutien supplémentaire grâce à ce nouveau verrouillage.

Il a déclaré: «Une suspension des droits sur la bière pendant ce deuxième verrouillage serait une bouée de sauvetage pour les petits brasseurs indépendants et un moyen simple d’offrir un soutien direct dont on a besoin depuis mars.»

Le directeur général des chambres de commerce britanniques, Adam Marshall, a déclaré: «Une aide durable doit être disponible pour les employeurs, les travailleurs indépendants et les nombreuses entreprises et particuliers qui n’ont pu accéder à aucun des programmes du gouvernement à ce jour.»