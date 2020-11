UNE

Un certain nombre de directeurs généraux ont exhorté le gouvernement à prolonger le congé des taux d’affaires, car de nouvelles données ont révélé que la facture des entreprises durement touchées à Londres sera de 2,8 milliards de livres l’année prochaine.

Les patrons du détaillant Ann Summers et du groupe de pubs Young’s faisaient partie de ceux qui ont parlé au Evening Standard et ont plaidé avant les vacances tarifaires, lancées au début de la pandémie pour aider High Street à sortir de la crise du virus, se terminant à la fin. de Mars.

Les entreprises craignent que même si un vaccin est bientôt obtenu, il faudra du temps pour que les numéros de clients pré-Covid reviennent.

Le dernier verrouillage signifie également que de nombreux sites sont fermés jusqu’au mois prochain, perdant d’importantes ventes à l’approche de Noël.

L’agence immobilière Altus Group a calculé que la facture des tarifs professionnels pour les 66374 sites qui n’ont pas eu à payer le capital cette année, sera de 2,8 milliards de livres sterling pour l’année commençant en avril 2021.

Robert Hayton, responsable de la taxe foncière chez Altus Group, a déclaré: «Des dizaines de milliers de locaux londoniens ont déjà fait appel de leur évaluation des tarifs commerciaux étant donné l’effet dévastateur de la pandémie sur les valeurs. Ceux-ci doivent être résolus avant que les factures ne soient émises par les conseils l’année prochaine afin de réduire considérablement les obligations fiscales. Le discernement des secours ciblés peut soutenir cela. »

Patrick Dardis chez Young a déclaré qu’il était «critique» que les tarifs des vacances soient prolongés. Il a ajouté: “Il faudra un an et plus après la pandémie pour que la plupart des entreprises reviennent à la normale.”

Jacqueline Gold de la chaîne de lingerie Ann Summers a déclaré: «Nous avons besoin d’une forme d’extension ou du moins de réduction des vacances, mais plus important encore, il faut une réforme fondamentale du système de tarification des entreprises qui, dans son état actuel, place les détaillants de briques et de mortier à un inconvénient pour les rivaux en ligne pur-play. »

Michael Wainwright, du détaillant de bijoux Boodles, a déclaré: «Même avant la pandémie, le système de tarification des entreprises était considéré comme une taxe dépassée et injuste pour les propriétaires. C’était mûr pour la transformation à l’époque et encore plus maintenant.

Neil Clifford, de la société d’accessoires Kurt Geiger, a déclaré que Londres serait la plus touchée par les taux, et a souligné que le capital pourrait également souffrir de la décision prévue de mettre fin aux achats hors taxes.

Sean Dixon du tailleur de Savile Row, Richard James, a déclaré: «Nous ne savons pas à quoi ressemblera le paysage commercial au printemps prochain, mais à tout le moins, ce sera difficile.

Un porte-parole du Trésor a déclaré: «Nos tarifs d’affaires pour les vacances au détail, l’hôtellerie et les loisirs sont en place jusqu’à la fin du mois de mars, apportant un soulagement aux entreprises d’une valeur de plus de 10 milliards de livres sterling. Cela fait partie d’un ensemble plus large de soutien qui est l’un des plus généreux et des plus complets au monde. »

Il a ajouté: «Nous surveillons constamment notre soutien et nous nous engageons à aider les personnes et les entreprises à traverser cette crise.»