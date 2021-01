L

Les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises d’hôtellerie et de loisirs du Royaume-Uni ont appelé aujourd’hui le gouvernement à aider les entreprises à éviter la «parodie» de l’effondrement au moment où le vaccin est déployé.

Les patrons ont déclaré à la Norme qu’ils avaient besoin que les ministres offrent une certitude à plus long terme et une extension des régimes de soutien – tels que la suspension des tarifs commerciaux qui doit prendre fin le 31 mars – jusqu’en 2022.

Clive Watson, président du City Pub Group, a déclaré: «Le déploiement du vaccin sera trop tard pour sauver de nombreux pubs à moins que le gouvernement ne puisse prolonger les vacances des taux d’affaires, réduire les taux de TVA et augmenter les subventions. Ce serait une parodie si l’industrie des pubs s’effondrait au moment même où le vaccin commençait à faire son entrée.

Le directeur général de Young, Patrick Dardis, a déclaré que les ministres devaient confirmer le congé des taux et que l’allégement de la TVA de 5% serait prolongé jusqu’en mars 2022, et présenter «une stratégie de sortie claire et un calendrier pour rouvrir l’économie».

Le directeur général de Fuller, Simon Emeny, a déclaré: “Avec le programme de vaccination qui prend de l’ampleur, il est désormais essentiel que le gouvernement développe une stratégie claire pour 2021 … Nous essayons tous de planifier à l’avance et avec ce gouvernement, cela a été pratiquement impossible.”

David Page, président de la société cotée à l’AIM, Fulham Shore, a également appelé le gouvernement à aider les entreprises en cessant de «prendre des décisions semaine après semaine et jour après jour». Page a déclaré que les patrons du secteur pensaient désormais que “nous n’allons pas revenir à la” normale “avant le trimestre juillet-septembre 2021 au plus tôt”, et a fait valoir que tous les allégements actuels offerts aux entreprises devraient désormais “diminuer” entre cet été et mars. 2022.

Chaker Hanna, patron du groupe de restauration londonien coté Comptoir Libanais, a déclaré que «les entreprises ont besoin de certitude», et a averti que sans une nouvelle intervention du gouvernement pour soutenir les entreprises dans les négociations sur les loyers, «de nombreuses entreprises viables échoueront et le chômage qui en résultera fera encore plus de dégâts à l’économie ».

Stephen Burns, directeur général d’Hollywood Bowl, a averti que le secteur des loisirs en salle avait désormais «un besoin urgent d’attention et de soutien financier».

Il a déclaré: «L’industrie a besoin d’une aide immédiate pour sauver des emplois et des entreprises avant qu’il ne soit trop tard.»

Les appels ont été lancés alors que de nouvelles données du Center for Retail Research (CRR) ont révélé que près de 30000 pertes d’emplois, soit une augmentation de 163% par rapport à 2019, ont été enregistrées dans la gastronomie, les entreprises indépendantes et les grandes chaînes de restaurants décontractés au cours de l’année.