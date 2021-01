O

Les patrons lympiques à Tokyo sont catégoriques que les Jeux retardés d’un an se dérouleront comme prévu, mais ont admis qu’ils pourraient encore se dérouler sans spectateurs.

Il a déclaré à l’.: «Nous ne discutons pas d’annulation. La tenue des Jeux est notre politique inébranlable et, pour le moment, nous ne discutons de rien d’autre que cela.

Tokyo est actuellement sous état d’urgence en raison d’un pic de cas de Covid-19, ses frontières étant actuellement fermées à tous les visiteurs étrangers. En outre, le programme de vaccination du pays ne devrait pas démarrer avant la fin du mois prochain.

À propos du potentiel pour les Jeux olympiques de se dérouler sans aucun fan dans les gradins, Muto a déclaré: «Je ne sais pas comment c’est possible, mais en gros, ne pas avoir de fans n’est pas souhaitable. Nous découvrirons plus tard quelles conclusions sont tirées au printemps. Je ne peux pas faire de prédictions. Mais si nous ne planifions pas cela à fond, nous ne pouvons pas organiser des Jeux olympiques sûrs et sécurisés. »

en relation

Un récent sondage a révélé que 80% du public ne voulait plus que le Japon soit l’hôte des Jeux olympiques en 2021.

Et Muto a ajouté: «La situation du coronavirus au Japon et dans le monde est très grave, alors bien sûr, les gens se sentent anxieux.

«C’est précisément parce que nous sommes dans cette situation que nous devons nous souvenir de la valeur des Jeux olympiques – que l’humanité peut coexister pacifiquement grâce au sport. Si nous pouvons organiser un grand événement comme les Jeux olympiques de Tokyo aux côtés du coronavirus, le modèle de Tokyo deviendra l’un de nos héritages.

Dans le même temps, l’Association olympique britannique a déclaré mercredi qu’elle était également convaincue que les Jeux se dérouleraient comme prévu.

Le président Hugh Robertson a déclaré à la BBC: «Je suis très optimiste et toute discussion sur l’annulation ou le report n’est pas ce que nous entendons. Nous nous sommes entretenus la semaine dernière avec le Comité d’organisation du CIO et de Tokyo. Tout le monde travaille sur la base que ces Jeux auront lieu et qu’il n’est pas question d’annulation ou de report. »