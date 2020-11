T

a pandémie a mis fin à la traditionnelle fête de Noël au bureau – du moins pour cette année.

Ainsi, incapables de participer à un grand événement, un nombre croissant d’employeurs embauchent à la place des célébrités pour participer à des appels Zoom festifs.

Les stars sur les livres des organisateurs d’événements proposant des appels de Noël de célébrités comprennent l’animateur de l’émission de discussion Graham Norton, les comédiens James Corden et Katherine Ryan, ainsi que les chanteurs Paloma Faith et et Rita Ora.

Les planificateurs affirment que les frais sont de 20 à 50% inférieurs à ce qu’ils seraient pour une apparence réelle, ce qui rend les grandes stars plus abordables.

Les experts disent que la liste A – y compris Joanna Lumley, Fearne Cotton et David Walliams, qui sont tous inscrits dans les livres de la société d’événements JLA – fera reculer les entreprises «à plus de 20 000 £».

(

Katherine Ryan fait partie des stars des livres des planificateurs d’événements

/ Dave Benett)

Dans le «milieu de gamme», le mannequin Kelly Brook facturera 12 000 £. À l’extrémité la moins chère de l’échelle, vous pouvez réserver Lindsay Lohan pour 294 £ via Cameo. Sur Social Eyes, vous pouvez «traîner» avec Matt King – alias Super Hans de Peep Show – pour 155 £, profiter d’une séance de pleine conscience avec l’actrice Patsy Palmer pour 75 £ ou assister à un quiz animé par le comédien Rufus Hound pour aussi peu que £ 15 par personne.

L’actrice primée du West End, Cassidy Janson, la star de & Juliet, a été approchée par l’une des plus grandes organisations caritatives du pays pour effectuer un set de 30 minutes via Zoom lors de leur fête de Noël.

Elle a déclaré: «Je vais probablement devenir glamour, ou me déguiser en fée, et chanter de belles chansons de Noël pour leur personnel et les encourager ensuite à chanter à la fin. Elle a ajouté que les apparitions de Zoom ont fourni un «soulagement financier» dans une année difficile. «C’est juste une évolution naturelle de mon travail normal», dit-elle.

(

Cassidy Janson est réservée pour chanter lors d’une fête de Noël pour une grande œuvre de bienfaisance

)

«Nous, dans les arts, sommes doués pour nous adapter, et c’est la preuve. Pour nous, c’est incroyable d’avoir un peu de revenus pendant le verrouillage. »

DJ Fat Tony, qui a joué pour Madonna et le regretté artiste Prince, est également réservé pour «d’innombrables» soirées. Son équipe a déclaré: «Les sets se feront en direct, via Zoom ou des plateformes similaires sur lesquelles tout le personnel pourra se connecter et voir Tony DJing. Dans certains cas, les entreprises distribuent même des colis de soins à leur personnel comprenant des repas de Noël et des boissons. Tony a été réservé pour des maisons de mode, des académies de coiffure et même une entreprise de transport.

Salman Haqqi, expert en finances personnelles chez money.co.uk, a déclaré qu’une perte de revenus pendant le verrouillage avait conduit davantage de célébrités à se présenter pour des apparitions virtuelles, ajoutant: «Les entreprises étant incapables d’organiser des fêtes de Noël en personne, les employeurs constatent également d’autres façons de traiter leurs employés en cette période des fêtes.

«Les agents de réservation disent que les stars s’attendent à recevoir entre 50 et 80% de leur coût en personne, pour organiser un événement basé sur Zoom.»

Edward Poland, co-fondateur de Hire Space, a déclaré: «Nous pouvons à peu près demander à n’importe qui de faire ce que le client souhaite. Nous avons une liste d’environ 200 à 300 artistes et artistes avec lesquels nous travaillons.

(

Lindsay Lohan est sur Cameo – un service qui relie les fans aux célébrités

/ Andy Kropa / Invision / AP)

“Cette année a été difficile pour les événements et les artistes. Pour eux, c’est une évidence. L’argent est bon. Beaucoup d’artistes le prennent très au sérieux et le voient comme quelque chose qu’ils vont faire pendant un certain temps.”

Lee Beattie, de Social Eyes, a déclaré: «Noël est une période très importante pour l’industrie de l’événementiel. Les gens veulent se retrouver, avec leur famille, leurs amis, leurs collègues. L’apparition d’une célébrité est quelque chose de spécial, quelque chose de différent. »

Nick Rogers est le fondateur de l’agence de casting et de relations publiques The Cast – qui livre des célébrités ou des campagnes de marque et de marketing. Il a dit qu’il avait vu une «montée en flèche» des réservations virtuelles.

«C’est une tendance qui a commencé dans Lockdown 1 et qui a suscité l’intérêt des deux côtés des agents et des talents ainsi que des marques et des entreprises», a-t-il déclaré. «Et il continue d’augmenter. Mais ce n’est pas nouveau – les célébrités font des appels vidéo pour des cérémonies de remise de prix ou des apparitions à des conférences depuis des années.

«De nos jours, vous pouvez tout avoir, d’un appel avec Carole Baskin à un A-lister qui prononce un discours d’entreprise après le dîner ou à être un conférencier principal lors d’un événement Apple.

«Le monde virtuel offre aux talents une manière innovante et créative de gagner de l’argent et élargit les opportunités marketing pour les marques. Les apparences et les partenariats constituent une bonne partie du revenu d’une célébrité. Donc, pour eux, il est important qu’ils maintiennent ces revenus alors que les campagnes et les événements de la vie réelle sont limités ou inexistants.

(

La star de Tiger King, Carole Baskin, est également sur Cameo

/ Facebook / Carole Baskin)

«Il devient de plus en plus clair que les médias numériques et sociaux sont la façon dont les affaires vont continuer.»

Semblable à Cameo, Thrillz est un autre site Web sur lequel les Londoniens et les entreprises peuvent réserver des célébrités pour des appels vidéo. Ses planificateurs réservent actuellement des invités célèbres pour quatre grands cabinets comptables et des fonds de capital-risque au Royaume-Uni pour leurs fêtes de Noël et leurs réunions annuelles des actionnaires.

Le comédien Josh Berry, le sportif Matt Dawson et le joueur de snooker Dennis Taylor ont été parmi les meilleurs choix pour les orateurs de Thrillz. Les stars de Selling Sunset Mary, Romain et Amanza ainsi que la mondaine américaine Tara Reid et l’acteur Tom Arnold sont également disponibles sur le site.

Anjan Luthra, le fondateur de Thrillz, a déclaré: «Nous avons constaté une forte augmentation de la demande des entreprises en novembre – en particulier pour les apparitions de célébrités virtuelles aux fêtes de Noël et autres événements d’entreprise. Pour la moitié du prix d’une apparition en direct, vous pouvez obtenir une étoile de niveau 1 pour assister à vos événements virtuels et ajouter un peu de glamour à l’événement. »