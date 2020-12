B

Les dirigeants du secteur privé ont averti les députés que le Royaume-Uni pourrait faire face à des pénuries alimentaires et à des hausses de prix, même si le Royaume-Uni parvient à conclure un accord commercial post-Brexit avec l’UE.

Les chefs de file des secteurs allant de la nourriture et des boissons à la production automobile et aux services financiers ont témoigné mardi devant un comité des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS) des Communes examinant l’état de préparation des entreprises britanniques au Brexit.

Ils ont soulevé des préoccupations, notamment la «confusion et le chaos» attendus sur le commerce avec l’Irlande du Nord après le 1er janvier, les «coûts importants» potentiels pour l’industrie automobile et les inquiétudes concernant les services financiers et les relations futures plus larges avec l’UE.

Ian Wright, directeur général de la Fédération des aliments et boissons (FDF), a averti les politiciens qu’un manque de clarté sur les tarifs et les contrôles aux frontières à ce stade tardif signifie que les dirigeants de l’industrie “ne peuvent pas être absolument certains du mouvement des denrées alimentaires de l’UE vers le pays. Royaume-Uni à partir du 1er janvier ».

Le Royaume-Uni et l’UE sont toujours en train de négocier un partenariat commercial, la période de transition devant se terminer le 31 décembre. Le président de la commission, Darren Jones, a publié une déclaration après l’audience disant qu’elle avait «entendu des témoignages qui pointaient, même en cas de Brexit, aux pénuries alimentaires potentielles et à la hausse des prix »après cette date.

Wright a déclaré aux députés que tout au long de l’année, environ 40% de la nourriture du Royaume-Uni est importée, passant à environ 60% en hiver. Plus des deux tiers de ces denrées alimentaires importées proviennent de pays de l’UE, dont plus de 50% sont des denrées périssables.

Il a dit: «C’est la question vraiment critique. Nous ne pouvons pas être absolument certains du mouvement des denrées alimentaires de l’UE vers le Royaume-Uni à partir du 1er janvier pour deux raisons.

«L’un concerne les contrôles à la frontière. L’autre concerne les tarifs, et le problème avec les tarifs est que nous ne savons pas ce qu’ils seront, nous ne savons pas s’ils seront imposés, dans 14 jours à peine.

«Il s’agit de camions avec les bons papiers qui traversent un petit nombre de ports.»

Il a ajouté que les chefs d’entreprise craignaient que l’interruption de l’approvisionnement au cours des trois ou quatre premières semaines suivant la période de transition puisse «éroder la confiance de l’acheteur dans la chaîne d’approvisionnement».

Il a déclaré: «C’est une chaîne d’approvisionnement qui a vraiment, vraiment très bien fonctionné avec Covid et les acheteurs s’attendront à la même chose pour le Brexit, et ils ne le verront peut-être pas.»

Le chef d’entreprise a critiqué les accords commerciaux entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord – le Protocole d’Irlande du Nord – comme une «pagaille complète».

Il a souligné une enquête auprès des membres de la fédération qui a montré que 43% des commerçants qui approvisionnent généralement l’Irlande du Nord ont déclaré qu’ils ne continueraient pas à le faire pendant trois mois en 2021.

Il a souligné que les règles pour l’envoi de marchandises des ports gallois vers l’Irlande du Nord venaient tout juste d’être publiées, et a déclaré: “Il est trop tard”.

Wright est apparu aux côtés de Miles Celic, directeur général de TheCityUK, Lloyd Mulkerrins, directeur des politiques à la Society of Motor Manufacturers and Traders, et Philip Law, directeur général de la British Plastics Federation.

Jones a déclaré: «Au cours de notre audition de témoignages ce matin, nous avons entendu parler des défis importants auxquels les entreprises sont confrontées pour faire face à l’impact de Covid 19 et se préparer à la fin de la période de transition.

«Alors que les entreprises britanniques espèrent qu’un accord sur le Brexit sera conclu, les entreprises de nombreux secteurs seront confrontées à des perturbations à partir du 1er janvier.

«Nos témoins de l’industrie de ce matin ont été unanimes à souhaiter la clarté d’un accord entre le Royaume-Uni et l’UE, sur des domaines cruciaux tels que les« règles d’origine ». Il a également été clairement indiqué que les entreprises auront besoin de temps pour s’adapter à tout accord et qu’il devrait y avoir du pragmatisme de la part du Royaume-Uni et de l’UE pour s’assurer que les perturbations sont minimisées et que le commerce continue de circuler.