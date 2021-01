F

Les nouvelles plantes ont le pouvoir émotionnel d’un perce-neige, fleurissant quand il semble que la grisaille de l’hiver ne finira jamais. Ils commencent tout juste à ouvrir maintenant dans les parcs, sur les pelouses et sur les rives des ruisseaux, et il faudrait avoir un cœur de glace pour ne pas ressentir un petit quelque chose en voyant ces fleurs blanches qui hochent la tête.

En fait, les perce-neige ont un bon moyen de traiter les cœurs de glace. Ils ont une version biologique d’antigel dans leur sève, et des pointes durcies aux feuilles qui leur permettent de continuer à pousser même lorsque le sol est gelé. Et donc, même lorsque les beaux jours semblent lointains, le perce-neige choisit cette période de l’année pour ses plus beaux jours.

(Isabel Hardman)

Les perce-neige ne sont pas originaires des îles britanniques, bien que nous ne sachions pas quand ils ont été introduits. Ce que nous savons, c’est qu’ils aiment grandir ici. De nombreux ruisseaux et petites rivières ont des berges blanches enneigées à cette période de l’année, alors que la plante éclate en fleur à cause des bulbes déplacés par les inondations. Vous êtes le plus susceptible de trouver Galanthus nivalis, qui a des feuilles gris-vert et des marques vertes en forme de U sur les pétales intérieurs, ou sa double variante, qui ressemble à une robe à crinoline. Mais une autre espèce qui s’est assez bien naturalisée, en particulier dans les cours des églises, est G. elwesii. Cela a des feuilles grises plus grosses en forme de sangle. Une autre espèce est G.woronowii, que vous pouvez facilement identifier grâce à son feuillage vert pomme.

Il existe des variétés plus rares avec des marques et des ovaires jaunes, et d’autres avec des motifs verts inhabituels sur les pétales intérieurs ou des pétales extérieurs lavés en vert. L’un est «Grumpy», qui a deux points verts et un marquage U tourné vers le haut, tout comme un 🙁 face. Des cultivars inhabituels peuvent se vendre pour des sommes extraordinaires (une seule ampoule de G. plicatus «Golden Fleece» vendue en 2015) pour 1 300 £). Le problème est que, pour vraiment apprécier toutes ces petites différences, vous devrez vous accroupir sur le sol boueux et froid pour avoir un bon aperçu. Mais un peu de boue est sûrement un petit prix à payer quand les perce-neige donnent nous espérons tant de bons jours à venir.

Isabel Hardman est rédactrice adjointe du Spectator et auteur de The Natural Health Service