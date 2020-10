Sur une chose, tous les fans de Star Wars sont d’accord: la trilogie la plus récente a été une déception à plusieurs niveaux et pour un certain nombre de raisons a laissé le sentiment amer que la franchise de 42 ans s’est terminée de la pire des manières. Ainsi, après The Rise of Skywalker de JJ Abrams, tous les fans dévoués du plus célèbre Space Opera du cinéma espèrent que The Mandalorian, a tourné presque par accident Dans le futur élégant de l’histoire, préservez votre intégrité.

Devenue un succès critique et public – elle méritait même un Emmy Award – la série de Jon Favreau a apporté une nouvelle dimension à l’Univers imaginé par George Lucas.

Non seulement fourni un regard adulte, contemporain et sophistiqué sur l’ensemble du voyage à travers la galaxie essayant toujours de se libérer de l’influence de l’Empire, mais a plutôt ouvert la possibilité à la saga de se développer de manière entièrement nouvelle et excitante. Il y a donc un soin particulier à la fois dans la production et la réalisation, dans la façon dont l’intrigue se déroule et les personnages qui feront partie du voyage de Mando dans la recherche de réponses sur El Niño.

Bien sûr, il y a beaucoup de spéculation dans les noms qui pourrait être choisi tôt ou tard dans la série, en particulier lorsqu’il y a des indications claires que Favreau inclura plusieurs des personnages célèbres du canon original.

Qui pourrait faire partie de l’histoire? Qui devrait rester à l’écart pour de bonnes raisons? Nous vous apportons une compilation d’options sur le sujet.

Les personnages qui font et quoi pas dans le mandalorien

Nous aimerions voir Hera Syndulla

L’un des personnages qui pourrait apporter une qualité considérable et un fil narratif cohérent à Star Wars est sans aucun doute le personnage de la série animée Star Wars: Rebels, Hera Syndulla.

Brillant, audacieux et un type de possibilité de narration, le pilote Ghost pourrait être un ajout intéressant à l’intrigue de la série Disney Plus.

Bien sûr, pour le moment, nous ne connaissons pas l’avenir du personnage, même s’il est clair qu’elle fait toujours partie de la rébellion après la bataille d’Endor. La dernière fois que les fans ont entendu parler d’elle, c’était dans le jeu vidéo Star Wars: Squadrons, qui se déroule quatre ans après Return of the Jedi, qui la place carrément dans la chronologie de The Mandalorian.

Merci mais non, Han Solo

Il est le personnage préféré de nombreux fans de Star Wars, et sans aucun doute l’un des plus importants de la franchise, mais en réalité. Mais sa participation ne serait pas entièrement cohérente avec l’univers de The Mandalorian.

L’histoire de contexte du personnage – qui a été maladroitement racontée dans Solo: A Star Wars Story de Ron Howard en 2018 – était décevante dans une certaine mesure et a également montré clairement que Solo est un personnage qui a besoin d’espace (et d’une bonne histoire). prospérer, donc ce serait un folie de l’inclure dans un univers aussi équilibré et surtout, spécifique comme celui développé dans The Mandalorian.

Nous aimerions voir Wedge Antilles

Ce grand pilote est un symbole discret de la puissance de la Rébellion et de ses idéaux, malgré le fait que son temps d’écran dans les trois films originaux, il est plutôt court et sans substance.

Néanmoins, Wedge est devenu un personnage populaire grâce en partie aux bandes dessinées et aux jeux vidéo Star Wars: X-wing Rogue Squadron.

Pour son expérience et surtout pour la manière dont son histoire se rapporte apparemment à divers points d’intérêt au sein de la Saga, su pourrait aider les téléspectateurs à savoir ce qui se passe avec la Nouvelle République dans ces premiers jours de son existence.

Merci mais non, Dexter Jettster

Oui, nous savons qu’il est un personnage parfaitement hors de propos et tous les fans pourraient facilement l’ignorer.

Avec son apparition brève et critiquée dans Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (2002) de George Lucas, l’ami? Obi – Wan Kenobi et son restaurant pourraient être le lieu idéal pour se cacher Mando et l’enfant? Juste en passant? Mais nous préférons ne pas le faire.

Nous aimerions voir un membre – ou plusieurs – de la famille Hutts

Mando et El Niño ont visité Tatooine au cours de la première saison, mais heureusement, ils n’ont eu aucune rencontre avec la dangereuse famille dont le membre le plus notoire fait partie de l’histoire fondatrice de la saga.

Cependant, malgré le fait que Jabba soit mort dans Return of the Jedi, les préquelles et la série animée montrent que la famille est une force majeure sur Tatooine, il n’est donc pas entièrement exclu que Mando finisse par se rapporter à eux d’une manière ou d’une autre.

Merci mais non, Empereur

La plupart des fans continuent de débattre de la pertinence – et de la logique – du retour de l’empereur dans The Rise of Skywalker, qui a mal ramené le méchant le plus important de la trilogie, juste pour préciser que le plus récent semble dépendre davantage. de quoi convenable d’un fil narratif apparemment fermé et qui a dû être surmonté.

Nous espérons que Jon Favreau ne fera pas la même erreur et nous avons une autre incursion dans Sith Exegol pour prouver – encore une fois – que la franchise ne semble pas survivre sans l’un de ses personnages emblématiques.

Nous voulons voir le Grand Amiral Thrawn

Personne n’en doute: le grand amiral Thrawn est l’un des personnages les plus populaires de la saga, bien qu’il n’ait pas encore fait son incursion dans l’action en direct de la franchise.

Dans le cadre du roman de 1991 de Timothy Zahn, Heir to the Empire, Thrawn est originaire des régions inconnues et a travaillé dans l’ascendance Chiss avant de rejoindre l’Empire et de servir sous Palpatine.

Vu pour la dernière fois sur le point de sauter dans l’hyperespace dans Star Wars: Rebels, on pourrait supposer que l’homme à la peau bleue pourrait être en vie pendant la chronologie de l’histoire mettant en vedette Mando et El Niño.

Merci mais non, Dr Aphra

À une occasion, nous avons émis l’hypothèse que le personnage pourrait être un ajout intéressant à la série annoncée avec un casting essentiellement féminin dans l’univers Star Wars, mais sa présence dans The Mandalorian pourrait être un mélange de ressources qui pourraient peut-être affecter l’équilibre délicat de l’intrigue de la série. et surtout un déchet.

Le Dr Aphra est un archéologue criminel qui elle avait travaillé pour Dark Vador jusqu’à ce que le Seigneur Sith essaie de la tuer. Depuis, Aphra a fait plusieurs apparitions dans les bandes dessinées dont deux séries à elle. Sa deuxième série a été lancée cette année et se déroule dans la période entre L’Empire contre-attaque et Le retour du Jedi, ce qui laisse la possibilité d’apparaître dans Le Mandalorien. Cependant, sa trame de fond, son importance et sa qualité considérable pourraient être exagérées pour The Mandalorian, qui s’est jusqu’à présent distinguée par une sobriété narrative considérable.

Non merci, rien de Jar Jar Binks dans The Mandalorian

Je crois que nous n’avons pas à expliquer la raison pour lequel sa présence serait très mal reçue dans la série, n’est-ce pas?

Non merci, ewoks

Récemment, il y avait des spéculations selon lesquelles The Mandalorian a ajouté plusieurs des créatures traditionnelles de la série originale, bien que personne n’ait mentionné laquelle, ce qui a suscité une discussion considérable sur qui pourrait arriver. de la vaste collection de personnages exotiques créée par George Lucas pour la trilogie originale.

Mais les Ewoks manquent en fait d’intérêt – malgré les tentatives du créateur pour arriver à autre chose – et ne pouvaient que transformer le Mandalorien en un tendre duel entre l’Enfant et les personnages à fourrure d’Endor. Est-ce vraiment nécessaire?

L’article Les personnages que nous voulons voir, et ceux que nous ne voulons pas, dans la nouvelle saison de «The Mandalorian» a été publié dans Hypertext.