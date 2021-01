Le bâtiment vieux de 800 ans a été transformé en centre de vaccination.

Les médecins généralistes locaux ont réservé des patients pour recevoir leurs injections à la cathédrale où un programme spécial de musique a été créé pour rendre l’expérience moins intimidante. La musique sera jouée sur son orgue Father Willis du XIXe siècle.

Le très révérend Nicholas Papadopulos, doyen de Salisbury, a déclaré: «Nous sommes fiers de jouer notre rôle dans le programme de vaccination qui sauve des vies, qui offre un réel espoir en ces temps difficiles.

“Le personnel de notre NHS local et leurs patients recevront un accueil chaleureux dans leur cathédrale, et nous les assurons de notre prière constante.”

(

À l’intérieur de la cathédrale de Salisbury

/ PA)

Le Dr Dan Henderson, codirecteur clinique du Sarum South Primary Care Network, a déclaré: «C’est formidable d’élargir davantage le programme de vaccination Covid-19 dans le Wiltshire.

«Nous suivons l’ordre de priorité établi par le comité mixte indépendant sur la vaccination et l’immunisation et le NHS vous contactera lorsque ce sera votre tour de vous faire vacciner. L’énorme programme de vaccination est un marathon, pas un sprint, mais nous atteindrons tout le monde. Seuls les patients invités par le NHS devraient y assister et on leur a demandé d’arriver seulement cinq minutes avant l’heure de leur rendez-vous.

La cathédrale, le réfectoire et la boutique de cadeaux sont tous fermés et les services sont en cours en ligne.

Pendant ce temps, la nef médiévale de la cathédrale de Lichfield, dans le Staffordshire, s’est également transformée en centre de vaccination.

La cathédrale a été en partie transformée en hôpital de campagne où les injections peuvent être administrées.

Le doyen de Lichfield, le très révérend Adrian Dorber, a déclaré: «C’est une véritable lueur d’espoir après une année très sombre, et nous sommes ravis de pouvoir offrir le lieu comme un espace agréable, aéré et socialement éloigné dans lequel cela peut prend place. J’espère que c’est un symbole de la façon dont toutes les communautés peuvent s’unir pour faciliter le déploiement de cet incroyable vaccin.

«Nous avons des bénévoles très bien formés et un personnel vraiment compétent, qui sont allés au combat et l’ont fait.

Michael Fabricant, le député de la ville, a tweeté: «Ils sont venus au moyen âge pour la guérison. Ils viennent encore aujourd’hui.