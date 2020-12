ré

Les pertes d’eliveroo sont passées de 232 millions de livres sterling à 317 millions de livres sterling en 2019, mais le groupe a déclaré qu’il réalisait désormais des bénéfices de ses opérations chaque mois depuis juillet.

Les revenus de l’entreprise devraient flotter en bourse au premier semestre de l’année prochaine, passant de 476,2 millions de livres sterling en 2018 à 771,8 millions de livres sterling en 2019.

Ses frais généraux sont passés de 385 millions de livres à 583 millions de livres, car elle a investi massivement dans ses opérations, construisant davantage de «cuisines sombres» produisant des repas et se développant dans 200 nouvelles villes à travers le monde, de Hastings à Benidorm.

Le groupe dirigé par le fondateur Will Shu a levé 575 millions de dollars en mai de l’année dernière auprès de bailleurs de fonds, dont Amazon, et a déclaré que le produit était utilisé pour développer sa technologie et son expérience client.

L’investissement a fait passer les marges bénéficiaires brutes de 19,2% à 24,4% sur l’année, a-t-il déclaré.

Deliveroo a doublé son nombre de passagers à 110 000 et a, pendant la pandémie de Covid, étendu de nouveaux domaines tels que les livraisons d’épicerie. Waitrose, Morrisons, Aldi et, à partir d’aujourd’hui, Whole Foods sont désormais disponibles chez Deliveroo.

Les restaurants peuvent désormais utiliser Deliveroo comme un livreur «marque blanche» pour eux, en utilisant leur propre image de marque plutôt que celle de Deliveroo, et étend son service d’abonnement Deliveroo Plus offrant une livraison gratuite en échange d’un abonnement mensuel.

Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ont mis de côté 32 millions de livres sterling pour «l’activité réglementaire» qui pourrait avoir un impact sur le groupe dans le monde en raison de son utilisation de la main-d’œuvre dite de l’économie des petits boulots.

«Certaines juridictions peuvent chercher à réglementer l’économie à la demande et, par conséquent, nous considérons que le risque est accru», a-t-il déclaré.

Just Eat a récemment décidé d’inscrire les coureurs britanniques sur la liste de paie en tant qu’employés dans le but d’apaiser les inquiétudes concernant les conditions des livreurs. Deliveroo affirme qu’un tel modèle n’était pas ce que souhaitait sa main-d’œuvre flexible.

Deliveroo a déclaré que Covid-19 avait présenté un «défi unique et sérieux», mais qu’il avait accéléré les tendances structurelles sous-jacentes en sa faveur – la demande accrue de repas livrés à domicile en ligne.