J

Les pertes ob à l’hôtel de ville sont probables alors que le plein impact de la pandémie sur les finances de Sadiq Khan a commencé à émerger aujourd’hui.

Le maire a signalé plus tôt cette année que les revenus de la Greater London Authority devraient chuter de 493 millions de livres sterling sur 18 mois en raison de la diminution des revenus provenant de la taxe d’habitation et des taux des entreprises.

Cet après-midi, il a déclaré que le budget de la GLA «principale» – à savoir les services fournis directement par la mairie plutôt que par les «organes fonctionnels» tels que la police du Met, les pompiers de Londres et Transport for London – devait passer de 640 millions de livres sterling. à 602 millions de livres sterling pour le prochain exercice.

Le manque à gagner de 38 millions de livres sterling sera comblé grâce à des économies d’environ 12 millions de livres sterling sur les coûts de «back-office», les ressources humaines et la technologie et la suppression d’environ 27 millions de livres sterling de projets GLA et de programmes de financement.

Cela signifiera probablement la perte de certains des 1190 postes du personnel de la GLA pour économiser sur la masse salariale annuelle de 68,4 millions de livres sterling, bien que le maire essaiera de protéger autant d’emplois que possible, a-t-on dit au Standard.

Avant le covid, environ 164 millions de livres sterling devaient avoir été générées par la taxe d’habitation et les recettes des taux des entreprises, mais ce montant est tombé à environ 126 millions de livres sterling en raison de la perte d’arriérés des résidents et de la faillite des entreprises en raison de la pandémie.

Aucun détail n’a encore émergé sur les projets qui font face à la hache, mais le maire s’est engagé à sauver ceux qui accordent la priorité à la sortie de Londres de la pandémie.

Les projets de plans seront examinés par l’Assemblée de Londres la semaine prochaine. De plus amples détails sont attendus dans les semaines à venir décrivant l’ampleur de l’impact sur le nombre de policiers et de pompiers, les tarifs de métro et de bus et les factures de taxes municipales.

M. Khan a déjà été informé par le gouvernement que les tarifs annuels doivent augmenter d’au moins un pour cent au-dessus du taux d’inflation du RPI à partir de janvier, comme condition du renflouement de TfL par Whitehall.

En avril, la part du maire dans les factures de référence de la bande D a augmenté de 11,56 £ à 332,07 £.

Le budget de la mairie de l’année prochaine comprend un accent sur les neuf «missions» à long terme qui ont été convenues par le London Recovery Board pour permettre une reprise positive de la pandémie.

Ceux-ci visent à aider les Londoniens à trouver un emploi, à améliorer la santé mentale et le bien-être, à lutter contre les urgences climatiques et écologiques, à créer des espaces publics améliorés et à améliorer la connectivité et les compétences numériques.

M. Khan a déclaré que les coupes étaient également impulsées par le gouvernement «introduisant une nouvelle ère de coupes d’austérité dans les services publics de notre ville au pire moment possible».

Il a déclaré: «Ce budget vise à aider la ville à se remettre de cette terrible période. Outre le soutien pour les mois à venir, le budget est également une chance de réinventer notre ville et de définir nos aspirations et priorités pour l’effort de relance.

«Nous devons créer une ville plus propre, plus verte et plus juste, qui soit plus résiliente économiquement et soutient les quartiers prospères, avec un bien-être amélioré et un accès à un système de santé renforcé.»

En juin, le maire a accepté de prendre une réduction de salaire immédiate de 10 pour cent sur son salaire annuel de 152 734 £ – et de geler les salaires de ses 15 engagements directs et du personnel de GLA mieux rémunéré.

(

Sadiq Khan devra peut-être réduire les budgets des pompiers et de la police

/ PA)

Susan Hall, chef des conservateurs de la GLA, a affirmé que les budgets de la police et des pompiers faisaient face à 130 millions de livres sterling de réductions et ont déclaré qu’ils devraient être protégés en priorité.

«Aucun Londonien ne veut voir les services d’urgence étendus de notre ville supprimés par Khan pour protéger son bureau de presse», a-t-elle déclaré.

«Si le maire veut vraiment aider la reconstruction de la capitale, alors il doit utiliser son prochain budget pour que la mairie soit à nouveau performante.

“Malgré la flambée des prix de l’administration de Khan, peu de choses ont été livrées. Il a construit moins de 17 000 logements abordables en quatre ans, 21 améliorations majeures des transports ont été retardées ou annulées, sans parler des niveaux records de criminalité.”