Sans aucun doute, la deuxième saison de The Mandalorian était une collection de moments extraordinaires. Il ne s’agissait pas seulement de la capacité de Jon Favreau à raconter une histoire fascinante, mais aussi, se plonger dans des points subtils ce qui l’a également rendue très émotive.

Outre le déroulement de la mythologie de la saga et, sans aucun doute, l’apparition de personnages adorés – la porte ouverte à de futures retombées – l’un des grands triomphes de la série a été de maintenir l’intégrité de ses personnages central. Et il l’a fait d’une manière simple: les aborder avec une élégante simplicité.

Dès la première saison, la relation entre Mando et l’enfant jusqu’à présent sans nom qu’il protégeait, était essentielle pour comprendre les décisions du mandalorien.

Pourquoi un chasseur de primes endurci rejetterait-il tous les codes qu’il promulgue et défend juste pour s’occuper d’un bébé inconnu d’une race sans nom? Qu’est-ce qui vous fait traverser la galaxie à la recherche de réponses et prendre l’entière responsabilité d’une créature que vous venez de découvrir?

Favreau a construit un arc narratif soigné autour de Mando: dès les premières scènes, le fait qu’il était orphelin et aussi que son passé soit plein de ce qui semble être une série de circonstances traumatiques, a fait de son comportement la conséquence d’un contexte béton.

Mais au-delà de cela, Mando a décidé de prendre soin de l’enfant, pour une raison fondamentale que tout fan pourrait comprendre: il était un bébé en danger. Cela semble-t-il excessivement superficiel pour la maturité progressive acquise par la série? Ce n’est pas ainsi.

Le mandalorien: une évolution évidente

Au cours de la première saison de The Mandalorian, le scénario a mis de côté la nature enfantine de Baby Yoda, au profit de l’éventualité d’une meilleure compréhension des motivations de Mando. Il n’y a jamais eu de scènes du Mandalorien prenant soin de “la créature”, en plus de s’assurer qu’elle était en sécurité et hors de portée de l’Empire.

Petit à petit, la transition entre un homme qui prend les bonnes décisions et un homme qui ressent une affection réelle et authentique pour sa jeune pupille a été perceptible. L’intrigue a mis un accent considérable sur l’effort, le sacrifice et le risque de Mando pour décider de casser les codes et de prendre des décisions autonomes pour sauver la vie de la créature. Mais il a évité de montrer ça relation était plus qu’une simple décision éthique désespérée.

Même Jon Favreu est allé jusqu’à dire que la relation entre les deux – à l’époque – n’était pas celle d’un père avec un fils, mais celle d’un homme qui a décidé de prendre ses responsabilités. Pour illustrer ce point, il a utilisé un référent direct: la bande dessinée Kozure Ōkami de Kazuo Koike et Goseki Kojima. Le showrunner a souligné qu’il voulait ce genre de relation entre ses personnages. Un devoir moral qui surpassait tout sentiment personnel. En ce qui concerne l’âge et le comportement enfantin de Baby Yoda, cela n’avait pas vraiment d’importance. Ou pas un capital et immédiat.

Mais dans la deuxième saison, au cours de laquelle Mando a dû parcourir la galaxie à la recherche de réponses sur l’origine du petit, le besoin d’illustrer la nature de la créature était essentiel. La relation entre les deux personnages a donc évolué. Il l’a également fait, de manière progressive, attachante et profonde, ce qui a clairement montré que Mando protégeait non seulement un enfant sans défense, mais s’occupait également d’un bébé et d’un surdoué.

Mais un bébé après tout. Celui qui pourrait avoir peur, manger ce qu’il ne devrait pas – oui, nous voulons dire cette scène – et la transition presque involontaire vers un fait irréfutable. Grogu avait besoin d’être soigné et aussi éduqué, car il était un bébé et un enfant qui, malgré son entraînement possible et tout ce qui était lié à la nature de son pouvoir, était si petit assez pour avoir besoin de Mando comme soutien émotionnel dans les moments particulièrement difficiles.

Après avoir fui avec une “cargaison précieuse”, qu’il ne savait pas s’il devait “livrer” à une “tribu de sorciers ennemis”, l’Enfant est devenu “Grogu”, qui a répondu à son nom et a également dépendu du Commandement pour tous Choses.

Le scénario de la série a soutenu l’idée de Grogu comme une relation émotionnelle plus grande qui a transformé le monde de Mando au point de prendre toutes sortes de risques et même de faire face à de plus grandes idées sur sa perception de l’enfant. De la séquence tendre dans laquelle Grogu répond à son nom et regarde Mando avec étonnement, au fait qu’Ahsoka Tano (Rosario Dawson) a reconnu quele lien entre les deux pourrait être un danger, la notion d’amour paternel qui les unit, était d’une importance considérable à une époque où l’accent sur les émotions de Mando était définitif.

Pour cette raison, la scène d’adieu entre les deux était si émouvante et émouvante. Lorsque Mando lève son casque pour montrer son visage à Grogu et que le petit garçon le caresse avec le geste d’un enfant, ce n’est pas seulement l’aboutissement d’un long voyage émotionnel de grand intérêt, mais aussi un signe du chemin que la série suivra dès ce moment-là.

Mando reconnaît l’importance de Grogu dans sa vie et aussi, du sentiment qui les unit. Il le fait avec le maximum de geste de désintérêt et de profond respect pour sa culture. Et Grogu, comme le bébé qu’il est, le regarde attentivement, s’étonne et au final, il est évident qu’il y a un moment de reconnaissance et de complicité totale entre l’un et l’autre.

Faire de Mando un père était incroyablement convaincant dans la première saison, et laisser Baby Yoda être un bébé est l’une des choses les plus intelligentes que The Mandaloriann a faites dans la saison deux. Cela a rendu l’amour entre eux plus compliqué et plus tendre.

Et particulièrement,a permis aux personnages une croissance d’une énorme qualité d’intrigue, qui sera sûrement le centre de la saison à venir. Une manière splendide d’étayer le lien entre The Mandalorian et le reste de la saga – basée sur des relations parentales, incomplètes, brisées, profondes, puissantes – et cette petite histoire, qui rejoint le reste dans cette grande version sur la loyauté. Cela a rendu Star Wars à la fois cher et important pour son fandom considérable.