L’attente est presque terminée, fans de NCIS! La saison 18 n’est plus qu’une question de semaines, et CBS a donné un aperçu de ce qui va arriver dans la première de la saison. L’épisode, intitulé “Sturgeon Season”, présente un cas important pour l’agent spécial du NCIS Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon), alors qu’il tente d’aider Tobias “TC” Fornell (Joe Spano).

Le résumé de l’épisode est le suivant: “Gibbs et Fornell (Joe Spano) tentent de retrouver le chef d’un réseau de drogue qui a fourni des médicaments à la fille de Fornell. En outre, l’équipe s’occupe du cas d’un cadavre disparu de la salle d’autopsie du NCIS, lors de la première de la 18e saison de NCIS, le mardi 17 novembre (20h00 à 21h00, HE / PT) sur le réseau de télévision CBS. “

Les trois images publiées semblent être tirées du premier scénario, car elles présentent toutes Gibbs en action. Cependant, les choses deviennent un peu compliquées, comme on pouvait s’y attendre. Faites défiler pour voir les premières photos de la saison 18 du NCIS, ainsi qu’un autre aperçu de ce qui vous attend.

Situation sanglante

(Photo: Sonja Flemming / CBS)

Cette première image donne aux fans un premier regard sur un nouveau personnage, l’agent spécial du NCIS Veronica “Ronnie” Tyler, joué par Victoria Platt. Bien qu’il ne soit pas clair si elle sera un personnage récurrent ou une star invitée, elle est dans le vif du sujet, comme le montre cette photo aux côtés de Gibbs et de l’agent spécial du NCIS Nicholas “Nick” Torres (Wilmer Valderrama).

Gibbs s’habille

(Photo: Sonja Flemming / CBS)

Harmon joue à nouveau le rôle de Gibbs dans cette deuxième promo. Cependant, il convient de noter que le chef d’équipe a une entaille visible au-dessus de son œil gauche, ce qui montre qu’il passe une journée difficile.

Le retour de Fornell

(Photo: Sonja Flemming / CBS)

Comme le dit le synopsis, Fornell est de retour pour faire à nouveau équipe avec Gibbs. C’est un retour bienvenu pour les fans de longue date, d’autant plus que son personnage était introuvable dans la saison 17.

L’équipe est de retour

(Photo: CBS)

Parallèlement à ces trois images, CBS a également publié une œuvre d’art clé de la saison. L’image a toute l’équipe en place, prête à tout affronter.

Plus d’images promotionnelles de CBS

CBS s’est également rendu mardi sur Instagram pour partager quelques images promotionnelles supplémentaires pour la prochaine saison de NCIS. Rien de trop compliqué ici; seuls les personnages que les fans connaissent et aiment.

Premier jour de Valderrama sur le plateau

Valderrama, également connu pour ses rôles dans That ’70s Show et The Ranch, a également taquiné un peu la saison 18 via son histoire Instagram. Le premier jour du tournage de la saison 18, la star a donné aux téléspectateurs un aperçu de ce qui se passait pour sécuriser la production au milieu de la pandémie de coronavirus.

Épisode 400

Les taquineries de Valderrama ne se sont pas arrêtées là. Il a également excité les fans pour l’épisode 400, sous-titrant ce selfie en écrivant: “Je ne veux rien donner de #set … Mais … nous avons juste … terminé … un petit épisode. #NCIS SAISON 18 nous sur la selle. “

