Tobey Maguire Photos ravive les rumeurs de départ dans Spider-Man 3

Nouvelles photographies de l’acteur Tobey Maguire Ils ont ravivé plusieurs rumeurs sur sa participation au prochain film de Spider-Man, car cela pourrait même être la confirmation que nous attendions que Tobey Maguire reviendra pour être Spider-Man sur grand écran.

Décembre a été un mois de grandes surprises pour les fans de Spider-Man, car après des rumeurs sans fin, Variety a confirmé qu’Alfred Molina, chargé de jouer au docteur Octopus dans Spider-Man 2, retournerait à son rôle dans Spider- Homme 3.

Après que Collider ait assuré qu’Andrew Garfield et Kirsten Dunst reviendraient jouer respectivement Peter Parker / Spider-Man et Mary Jane.

Le seul manquant à confirmer (bien que de nombreuses rumeurs disent que c’est déjà un fait) était l’acteur Tobey Maguire, protagoniste de la trilogie Spider-Man. Désormais, grâce à de nouvelles photographies de Just Jared, sa participation aurait pu être confirmée.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la dernière fois que nous avons vu Maguire en tant que Spider-Man, c’était en 2007 avec la première de Homme araignée 3, de loin le plus diviseur de la trilogie.

Ensuite, le quatrième volet que le réalisateur Sam Raimi avait prévu a été annulé et Sony a décidé de redémarrer avec Andrew Garfield et Emma Stone dans les rôles principaux.

C’est ainsi que les fans attendent avec impatience la confirmation officielle que Tobey portera à nouveau le costume de super-héros avec lequel il a marqué toute une génération.

Des photographies de Just Jared montrent l’acteur arrivant pour un costume le mercredi 9 décembre à North Hollywood, en Californie.

Coïncidence? Le site spécule qu’il se préparait peut-être pour le costume qu’il portera dans Spider-Man 3, cependant, il n’y avait aucun autre indice pour confirmer ou réfuter cela.

Tobey Maguire a été aperçu en train d’arriver dans un magasin de costumes ce matin au milieu de rumeurs selon lesquelles il rejoindrait le casting de Spider-Man 3 – regardez les nouvelles photos! “

Il convient de mentionner que Collider, Sony et Marvel n’ont pas encore conclu d’accord avec Maguire, mais d’autres sources ont parlé de sa participation comme d’un fait confirmé.

Si Kirsten Dunst fait déjà partie du casting, le plus logique est que Maguire a également signé un contrat pour être dans le film, cependant, nous devons encore attendre, car ni Sony ni Marvel n’ont fait l’annonce officielle.

Il ne fait aucun doute que le seul moyen d’unir les trois Spider-Men est le multivers, une ressource qui n’a pas été exploitée dans l’univers cinématographique Marvel, mais que nous avons déjà vue dans Spider-Man: un nouvel univers.

En fait, il y a quelques mois, il a également été annoncé que le docteur Strange apparaîtrait dans le troisième volet de Spider-Man avec Tom Holland, et s’il y a quelqu’un capable d’ouvrir les portes du multivers, c’est Strange.

D’un autre côté, que Jamie Foxx revienne en Electro et Alfred Molina en Docteur Octopus suffit pour que les fans alertent que quelque chose de très gros est sur le point de se produire.

C’est pour cette raison que nous avons hâte que Tobey Maguire et Andrew Garfield soient confirmés par Sony dans le cadre du casting.

Tobias Vincent Maguire a commencé sa carrière avec des rôles mineurs dans des séries télévisées et des téléfilms, et en 1997, il a joué un rôle de soutien dans The Ice Storm d’Ang Lee et Deconstructing Harry de Woody Allen.

Dès les années 2000, il travaille sur Wonder Boys (2000), les trois films basés sur la bande dessinée Spider-Man, et le nominé aux Oscars pour le meilleur film, Seabiscuit (2003).

