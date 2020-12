Les photos “fuites” de Kimberly Loaiza pourraient être Chris Moly! | Instagram

Récemment nommé Kimberly loaiza a été affectée par des photographies supposées qui avaient été divulguées, mais apparemment, il s’agirait d’une actrice d’origine dominicaine appelée Chriss Moly.

On dit que c’est justement l’actrice de films pour adultes qui partage elle-même le contenu sur Internet où elle apparaît exhibant tout son attrait sur certains réseaux sociaux.

Chriss Moly a été confondue avec Kimberly Loaiza parce qu’elle a une certaine ressemblance avec la youtubeuse, chanteuse, femme d’affaires et mannequin, ceci parce que pendant quelques semaines c’est son propre mari Juan de Dios Pantoja qui a partagé un post sur Twitter où il a déclaré qu’il y en avait Photographies qu’elle a elle-même envoyé à ce moment-là à son petit ami, déclarant qu’ils lui avaient notifié que ceux-ci seraient partagés.

Face à cette situation, des doutes ont immédiatement commencé sur les images présumées qui allaient apparaître à un moment donné, Juan de Dios Pantoja a directement accusé Badabun et Lizbeth Rodríguez que si à tout moment ces images étaient divulguées, ils seraient les coupables.

Peu de temps après que certaines photographies ont commencé à apparaître précisément sur Twitter où Kimberly Loaiza est apparemment apparue, ces images étaient un peu floues, soi-disant, vous pouviez voir “clairement” le visage de Kimberly loaizaCependant, les admirateurs de La Lindura Mayor n’ont pas tardé à se rendre compte qu’il ne s’agissait pas de l’interprète de “Bye bye” mais de l’actrice dominicaine Chriss Moly.

Sur Instagram, vous trouverez quelques photographies du actrice qui sont vraiment révélateurs, Chriss Moly a aussi un compte Twitter où il montre quelques photos et vidéos dans lesquelles il ravit ses fans malgré le fait d’avoir très peu de followers.

Kimberly loaiza Elle est devenue une célébrité depuis quelques années, ce n’est pas la première fois que La Lindura Mayor est confondue avec une jeune femme, il y a quelques mois une jeune femme est apparue qui ressemblait pratiquement à Kim Loaiza, la ressemblance était surprenante, à tel point que même L’interprète de “Don’t be jalous” a été surprise lorsqu’elle l’a rencontrée sur Instagram.

Au moment où une partie des photos prétendument divulguées a été résolue, il y a quelques jours, une vidéo a été partagée sur YouTube où il a été révélé que les photos étaient déjà arrivées entre les mains de plusieurs youtubeurs, mais elles n’avaient pas été partagées parce que Juan de Dios Pantoja avait averti que quiconque le ferait serait affecté par un procès, donc ceux qui les auraient eues n’avaient rien partagé pour le moment.

Pour Kimberly Loaiza ce serait quelque chose de très embarrassant car ce sont des photos personnelles qu’à l’époque elle envoyait à son petit ami Juan de Dio et maintenant son mari et père de ses deux enfants, ce type de choses personnelles peut devenir assez série et douloureuse car être une personnalité publique a tendance à susciter une plus grande réaction de la part des internautes.

Cependant, grâce à ses followers, ceux qui adorent Kim Loaiza seront rarement affectés car ils prennent soin d’elle et la défendent, comme ils l’ont fait dans chacune des polémiques dans lesquelles elle a été impliquée.

Cette année a été l’une des plus productives pour la femme d’affaires, chanteuse et youtubeuse, elle a réussi à lancer plusieurs chansons, sa collaboration avec la société SHEIN, son téléphone portable et aussi sa deuxième grossesse, une autre de ses réalisations a été de devenir la créatrice de contenu numéro un. Youtube au Mexique, en plus d’être l’un des tiktokers les plus populaires au monde, avec la 16e place.

