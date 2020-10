Kim Kardashian a révélé qu’elle gagnait plus d’argent sur Instagram qu’elle ne l’avait fait pendant toute une saison de son émission de télé-réalité, Keeping Up With The Kardashians.

Lors d’une interview que j’ai menée pour la prochaine saison de l’émission Netflix de David Letterman, «Mon prochain invité n’a pas besoin d’être présenté avec David Letterman», Kim, qui a 40 ans, a déclaré à l’animateur qu’il gagnait plus d’argent avec ses publications payantes. sur Instagram, que ce qu’il fait pendant toute une saison de l’émission.

Selon TMZ, depuis 2017 Kim Kardashian a gagné 4,5 millions de dollars pour chaque saison de l’émission de télé-réalité, une somme incroyable. Mais étant donné qu’il existe des marques qui paient jusqu’à 500000 dollars à Kim pour un seul post sur son Instagram, on comprend qu’avec seulement 10 d’entre elles, il gagne plus d’argent et sans faire beaucoup d’efforts.

Kim Kardashian compte actuellement 190 millions d’abonnés Instagram et 5287 publications. Curieusement, ses célèbres selfies montrant ses courbes dans le miroir ne sont pas des plus réussis, ses fans aiment beaucoup plus la voir avec sa famille.

Pour célébrer le 40e anniversaire de Kim le 21 octobre, nous vous invitons à parcourir ses meilleurs posts Instagram, selon ses fidèles followers.

