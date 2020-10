Les pilotes de NASCAR sont entrés dans l’histoire dimanche après-midi avec une course au Charlotte Motor Speedway Roval (partie route, partie ovale). Ils ont dû mettre des pneus pluie sur les voitures de série afin de rendre la course plus sûre pour toutes les personnes impliquées. Ce faisant, les équipes ont officiellement marqué la première fois que la Cup Series incorporait des pneus pluie pendant une course.

La course de dimanche n’était pas la première fois que NASCAR mettait des pneus pluie à la disposition du Charlotte Roval et des pilotes. L’organe directeur du Racing a effectué le changement en 2018, mais les équipages des stands n’ont pas eu à utiliser les pneus. Cette tendance a changé dimanche avec les intempéries dues à l’ouragan Delta. Les pilotes ont dû utiliser leurs pneus pluie, leurs feux arrière et un essuie-glace lors de la Bank of America Roval 400.

. @ KurtBusch est heureux de faire partie de l’histoire de @NASCAR. Les pneus pluie sont susceptibles d’être déployés pour la première fois dans une course de la Cup Series aujourd’hui à 14h30 HE sur @NBC. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/JmXdSSHRDi – #NASCARPlayoffs sur NBC (@NASCARonNBC) 11 octobre 2020

La pluie a été un facteur majeur lors de la course aux séries éliminatoires de la série Xfinity de samedi. Les conducteurs utilisaient les pneus pluie, mais avaient encore du mal à trouver de la traction, souvent en patinage. D’autres ont heurté des flaques d’eau stagnante et se sont complètement arrêtés. La course s’est finalement arrêtée avec un drapeau rouge en retard en raison des conditions pluvieuses, mais s’est terminée plus tard.

Les pilotes de la Cup Series ont été confrontés à des problèmes similaires dimanche lors de la course limite. Par exemple, le prétendant au championnat Brad Keselowski a essayé de naviguer dans un virage mais a perdu le contrôle. Sa voiture a fait un tour complet à 360 degrés, a traversé la piste et s’est immobilisée pendant que plusieurs autres voitures passaient.

Les pilotes ont continué à se débattre tout au long des deux premières étapes de la course de dimanche. Certains pilotes, comme Denny Hamlin, sont restés coincés dans l’herbe mouillée et ont eu du mal à revenir sur la piste. William Byron a glissé tard lors de l’étape 2, permettant à Ryan Blaney de le dépasser et de passer à côté de points cruciaux.

La pluie s’est finalement calmée et le train a commencé à sécher. Ce changement a profité à certains conducteurs tout en créant des conversations sur les réseaux sociaux. De nombreux fans ont dit qu’ils voulaient voir les conditions humides se poursuivre tandis que d’autres ont dit que courir sous la pluie était “tout simplement horrible”. Qu’ils apprécient ou non la pluie, les fans ont célébré une journée historique au plus haut niveau de course de NASCAR.