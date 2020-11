Les pilotes vivent un moment paranormal, Magda était dans “Aujourd’hui”! | Instagram

Showbiz a tremblé après le départ inattendu du producteur de l’émission de télévision, Magda Rodriguez, a eu lieu le 1er novembre, ces derniers jours, Pati Chapoy et les animateurs de l’émission “Ventaneando” ont révélé un phénomène paranormal lié à ce moment

Sa mort inattendue a sans aucun doute pris par surprise toute la communauté artistique, un grand nombre de collègues qui vivaient avec le producteur ont déploré l’énorme perte, y compris les membres de l’émission “Fenêtrage“qui révèlent ce qu’ils ont ressenti après avoir annoncé le départ du collaborateur dont on se souvient.

Les membres de l’émission du soir soulignent que quelque chose d ‘«étrange» s’est produit, ceci, après avoir partagé ce qui s’est passé à propos de cette malheureuse perte, ils ont été témoins de quelque chose dont ils n’ont pas trouvé les raisons.

Après une série de choses qui n’ont pas encore été expliquées, ils ont déclaré que c’était peut-être le producteur qui était apparu sur le forum.

C’est le 2 novembre quand à un moment donné la nouvelle du départ de Magda a occupé les premières impressions de l’émission, c’est alors que “un bruit fort” est venu du klaxon, ont-ils dit.

De la même manière, ce moment a été partagé avec le public à qui ils ont montré une vidéo, dans laquelle le bruit étrange a été entendu pour lequel ils n’ont trouvé aucune explication.

D’autre part, plusieurs des amis du producteur, y compris des chefs d’orchestre de différents programmes et de divers espaces, lui ont consacré beaucoup d’applaudissements, comme dans la pièce “El CuarenTenonio Cómico”, à laquelle ils participent Daniel bisogno et Andrea Escalona.

Un écran noir apparaissait après avoir tenté de transmettre la note d’applaudissements.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Bisogno a révélé que lorsque Magda Rodríguez a collaboré à TV Azteca, elle utilisait ce stand, où “Ventaneando” est maintenant diffusé.

Il faut se rappeler que Daniel Bisogno et Andrea Escalona, ​​fille du producteur, ont eu une liaison il y a de nombreuses années, donc apparemment un sentiment très spécial est resté à la suite de cette relation.

Maintenant, l’ancien couple coïncide avec le travail dans la pièce “El CuarenTenonio Cómico” alors qu’Andrea est entré pour remplacer Aylin Mújica qui a décidé de quitter la scène.

Dans une interview passée, “Andy”, comme l’appelle aussi la fille du producteur, a été interrogée sur sa relation avec l’animateur Daniel Bisogno dont elle a exprimé “qu’elle aime beaucoup”.

J’ai une affection très spéciale pour Bisogno. Bisogno est l’un des hommes les plus importants pour moi, que j’aime, admire, respecte le plus, il me fait rire », a déclaré Andrea Escalona lors d’une conférence sur l’émission« Gossip No Like ».