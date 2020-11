Les restaurants, bars et restaurants ne seront pas en mesure de proposer de l’alcool à emporter, avec la réglementation sur le site Web gov.uk: «Les lieux d’accueil comme les restaurants, les bars et les pubs doivent fermer, mais peuvent toujours fournir des services de plats à emporter et de livraison.

“Cependant, la vente d’alcool à emporter ne sera pas autorisée.”

La livraison d’alcool à domicile n’est pas affectée, mais la nouvelle mesure est susceptible de frapper durement les pubs après des semaines de faible commerce, exacerbée par l’interdiction de niveau 2 des ménages qui se mélangent à l’intérieur. La British Beer and Pub Association a averti ce week-end que le deuxième verrouillage signifie qu’un sur quatre des pubs britanniques devrait fermer définitivement, ce qui équivaut à environ 12000 sites.

La directrice générale du BBPA, Emma McClarkin, a déclaré au Standard: “Nous ne pouvons pas voir la logique de laisser les supermarchés et les magasins vendre de l’alcool, mais pas les pubs qui n’ont pas de licence. Le gouvernement devrait annuler cette décision immédiatement pour aider les pubs et les brasseurs à survivre et les pintes étant inutilement gaspillées. . ”

Ses commentaires ont été repris par Nik Antona, le président national de CAMRA – la Campagne pour la vraie bière – qui a déclaré: «Offrir de l’alcool à emporter a été une bouée de sauvetage pour de nombreux pubs, et en particulier les brasseries, lors du premier verrouillage en Angleterre. C’est déroutant. et décision préjudiciable de supprimer cette option, en particulier lorsque d’autres entreprises comme les supermarchés peuvent continuer à vendre de l’alcool à emporter.

«Les pubs et les brasseries signalaient déjà des pertes et le risque de fermeture avant Noël, et cela ne fera qu’augmenter le risque de fermetures permanentes dans les prochains mois. La CAMRA et l’ensemble de l’industrie des pubs et des brasseries exhortent maintenant le gouvernement à revenir sur cette décision bizarre et à assurer la survie de nos pubs et brasseries. ”

Jonathan Neame, directeur général du plus ancien brasseur britannique Shepherd Neame, qui possède plus de 300 pubs dans tout Londres et dans le sud-est, a qualifié la décision d’interdire aux pubs de vendre des bières à emporter dans le nouveau lock-out de «absolument ridicule».

Parlant de la norme, Neame a déclaré: “C’est une idée absolument ridicule que vous ne pouvez pas avoir une pinte pour soutenir le pub de votre village local, mais pouvez acheter 24 canettes à un épicier. Quel impact possible sur la crise cela apportera-t-il? C’est la nounou l’état est devenu fou.

Cependant, Downing Street résiste aux appels pour permettre aux pubs de faire des ventes sans licence pendant le verrouillage. Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Ce que nous cherchons à faire est de réduire le nombre de rassemblements qui pourraient avoir lieu là où il pourrait y avoir un contact social qui pourrait conduire à la transmission du virus.”

Le déménagement affectera les brasseurs ainsi que les groupes de pubs; plus de 90 pour cent des ventes de la brasserie 40FT de Dalston proviennent généralement de l’approvisionnement des pubs, bars et restaurants de Londres. Le co-fondateur de 40FT, Steve Ryan, a déclaré que les brasseurs indépendants de Londres avaient besoin d’un soutien supplémentaire grâce à ce nouveau verrouillage – et d’une clarification s’ils pouvaient vendre des canettes de taprooms à emporter.

La directrice générale de UKHospitality, Kate Nicholls, a ajouté que le nouveau verrouillage est susceptible de causer plus de problèmes financiers que le premier. Mme Nicholls a déclaré: “Les coûts pour les entreprises hôtelières d’un deuxième verrouillage seront encore plus lourds que le premier, après des périodes de fermeture forcée, l’accumulation de dettes de masse et ensuite une baisse significative des échanges en raison des restrictions des dernières semaines.

«Si l’hôtellerie, le secteur qui est le troisième employeur de notre pays, doit survivre et contribuer à la reprise économique, elle aura besoin d’un soutien équivalent ou supérieur à celui du premier verrouillage. Les entreprises hôtelières ont déjà été poussées à leurs limites, avec déjà de nombreuses fermetures. Pour ceux qui ont survécu, la viabilité est à la fine pointe, tout comme l’avenir des dizaines de milliers d’entreprises et des centaines de milliers d’emplois qui dépendent de l’hospitalité, y compris à travers sa chaîne d’approvisionnement, à travers le pays.

La nouvelle intervient alors que le géant des pubs Wetherspoons a annoncé une vente pré-lockdown offrant des pintes de vraie bière pour 99p afin d’éviter le gaspillage des stocks. Lors du dernier verrouillage, 70 millions de pintes ont été jetées, devenues obsolètes alors que les entreprises restaient fermées.