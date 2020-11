UNE

Une faille dans la nouvelle législation de verrouillage semble suggérer que les pubs, les bars et les restaurants pourraient être en mesure de servir de l’alcool à emporter sous certaines conditions – ce qui pourrait éviter que des millions de pintes ne soient jetées.

Les nouvelles règles de verrouillage semblent autoriser les pintes à emporter si les clients commandent leurs boissons via un site Web, une application, par téléphone, par SMS ou – pour les personnes engagées souhaitant soutenir le Royal Mail – par courrier.

La législation publiée cet après-midi détaille les exceptions aux directives publiées pour la première fois sur gov.uk, qui interdisaient explicitement l’alcool à emporter.

La nouvelle législation fait référence aux «entreprises restreintes» – qui comprennent les pubs et les bars – et détaille les conditions dans lesquelles elles pourraient encore faire du commerce. Un paragraphe se lit comme suit: «Une personne chargée d’exploiter une entreprise restreinte ou de fournir un service restreint… ne peut vendre que… de l’alcool, par toute méthode autorisée [below]. »

«Les méthodes de vente autorisées en vertu de ce paragraphe sont: (a) en effectuant des livraisons en réponse aux commandes reçues – (i) via un site Web, ou autrement par communication en ligne, (ii) par téléphone, y compris les commandes par SMS, ou (iii) par la poste. »

Le texte intégral peut être lu ici, avec le texte correspondant à la page 18 du document, sous la section 17.

La loi précise également que les clients ne peuvent pas entrer dans les locaux pour récupérer leur commande et que ceux qui récupèrent «la nourriture dans un véhicule» – c’est-à-dire à un service au volant – ne peuvent pas sortir de leur voiture.

Le rédacteur politique adjoint du i, Hugo Gye, a été parmi les premiers à signaler l’ambiguïté. Gye a écrit sur Twitter: «La loi de verrouillage a été publiée. Je * pense * qu’il y a une faille dans la règle des pintes sans plats à emporter: vous pouvez vendre de l’alcool à emporter s’il est précommandé par téléphone, sur Internet ou par courrier. »

(@HugoGye)

Le gouvernement n’a pas encore confirmé cette échappatoire, même si elle était déjà bien accueillie par les acteurs de l’hôtellerie.

Le président national de la CAMRA, Nik Antona, a déclaré dans un communiqué: «Je suis ravi que le gouvernement ait écouté les préoccupations de milliers de membres de la CAMRA, des amateurs de pub et de bière qui ont envoyé un courrier électronique à leurs députés au cours des 48 dernières heures pour Le gouvernement autorisera les pubs et les brasseries à vendre de l’alcool à emporter pendant le deuxième verrouillage.

en relation

«Il s’agit d’une bouée de sauvetage vitale pour les pubs et brasseries locales à travers l’Angleterre au cours des quatre prochaines semaines, leur donnant une bouée de sauvetage et permettant aux gens de soutenir les entreprises locales.

«La CAMRA continue de demander au gouvernement de mettre en place un programme de soutien financier complet à long terme pour soutenir tous les pubs et brasseries pendant le verrouillage et les mois difficiles qui suivront cet hiver. Sans un programme de soutien spécifique au secteur, nous risquons de voir des milliers de pubs et de brasseries fermer définitivement leurs portes. »

Si elles sont confirmées, les nouvelles règles contribueraient dans une certaine mesure à économiser les sept millions et demi de pintes qui devaient être jetés pendant le nouveau verrouillage de quatre semaines. La nouvelle vient après que Wetherspoons eut annoncé qu’il vendrait des pintes de bière réelle pour 99 pence cette semaine, plutôt que de les laisser se perdre.

L’allocation peut également s’avérer une bouée de sauvetage pour l’industrie des pubs battue et assiégée, qui est dans une situation désespérée, avec environ 12 000 pubs menacés de fermeture au cours du mois à venir.