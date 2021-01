Pendant le soi-disant âge d’argent de la bande dessinée, l’une des équipes qui transcenderaient jusqu’à ce jour a été formée. On se réfère à Justice League, l’équipe vedette de DC. Ce groupe de super-héros était une réinvention de la soi-disant Justice Society of America, née à l’âge d’or de la bande dessinée.

L’équipe était à l’origine composée de Superman (Clark Kent), Homme chauve-souris (Bruce Wayne), Wonder Woman (Diana Prince), Éclat (Barry Allen), La lanterne Verte (Hal Jordan), Aquaman (Arthur Curry) et Détective martien (J’onn J’onzz). Qui est apparu pour la première fois ensemble sous le nom de Justice League of America (JLA) dans The Brave and the Bold # 28 (mars 1960).

Les membres de cette célèbre ligue ont changé au fil du temps, cependant, les meilleurs personnages n’en faisaient pas toujours partie. Passons en revue certains d’entre eux, en particulier ceux qui sont apparus dans la série animée diffusée en 1973-1986. La série Justice League a été produite par Hanna-Barbera et appelée en espagnol Super Amigos.

Wendy, Marvin et Wonder Dog

Les personnages principaux de la Justice League dans Super Friends étaient: Superman, Batman et Robin, Wonder Woman et Aquaman. À ce moment-là, en 1973, lorsque la série animée est sortie, Superman, Batman et Aquaman avaient déjà eu leur propre série télévisée produite par Filmation.

En plus des super-héros bien connus, il y avait trois autres personnages dans Super Friends, peut-être le plus tristement célèbre de toute l’histoire de la Justice League: Wendy, Marvin White et Wonder Dog. Ces trois-là n’avaient aucun pouvoir, sauf, bien sûr, que Wonder Dog avait la capacité de raisonner et de parler. Il n’est pas étonnant que deux adolescents et un petit chien intelligent fassent partie de la Justice League. Et c’est qu’un autre succès de la société de production Hanna-Barbera a été Sooby-Doo, qui a géré ce genre de personnages et d’humour.

Les frères White et Wonder Dog, comme on les appelait en anglais, étaient comme une classe d’assistants au sein de la Justice League., ainsi que des personnages catalyseurs des aventures de super-héros. Rappelons qu’à cette époque, la série et de nombreux titres de la culture pop avaient une coupe éducative et moralisante. En fait, la structure des épisodes consistait en une capsule de conseils et de recommandations pour les plus petits.

La malchance de ces frères et de cet disgracieux Wonder Dog était que après sa première saison, le spectacle a été annulé sans aucun plan de renouvellement. Lorsque la série animée est revenue à l’écran, elle l’a fait sans ces personnages, qui ont disparu comme des larmes sous la pluie. Ils n’ont plus été mentionnés et ils ont été remplacés par d’autres frères et sœurs et un animal de compagnie.

‘Super Friends’, la Justice League et les Fantastic Twins

En 1977, la Justice League revient à la télévision. Dans cette nouvelle étape, les épisodes ont été divisés en quatre courts métrages. Le premier segment était dédié à une aventure avec deux super-héros; le deuxième segment mettait en vedette les jumeaux fantastiques, deux frères extraterrestres dotés de super pouvoirs qui sont apparus pour la première fois dans des bandes dessinées qui ont vu le jour la même année.

Parmi ces segments de la League of Justice ou des Super Friends, d’autres personnages sont apparus donnant des cours de sécurité, des premiers soins, des tours de magie et des énigmes.

Les jumeaux fantastiques sont Jayna et Zan, qui étaient également accompagnés d’un singe de l’espace particulier appelé Gleek. Contrairement à Wendy et Marvin, ces personnages avaient des pouvoirs. Ils ont été activés en touchant leurs mains en disant: “Pouvoirs des jumeaux fantastiques, activez!”, Après quoi Zan s’est transformé en eau (sous n’importe quelle forme) et Jayna en animal. Pour sa part, Gleek avait une queue élastique préhensile et collaborait avec les jumeaux comme conduit lorsqu’ils activaient leurs pouvoirs.

Plus Justice League

En 1979, la Justice League porterait le titre: Les plus grands super amis du monde. À ce stade, l’équipe principale de super-héros a continué à inclure les Fantastic Twins. La série durerait jusqu’en 1986 et se concentrerait sur la présentation de méchants et d’autres personnages des bandes dessinées de DC.

En plus des super-héros classiques de DC, dans cette série, nous avons pu voir de nombreux autres personnages qui, dans une moindre mesure, ont gagné en pertinence dans l’univers de DC. Tels que Green Arrow, Cyborg et Captain Marvel. Ainsi que Lex Luthor, Joker, The Scarecrow et Captain Cold. Ainsi, malgré la qualité de la série et son stade moral, cette série animée de la Justice League reste une curiosité. Heureusement, DC a élargi son univers avec de nombreuses autres séries, telles que celles qui sortiront en 2021.

L’article Les pires personnages de la série animée de la «Justice League» a été publié dans Hypertext.