Vous savez que c’était un peu une merde pour le réveillon du Nouvel An, mais 500 personnes en avaient-elles vraiment assez qu’elles ont décidé d’écrire à la BBC et de se plaindre d’un feu d’artifice? Apparemment oui.

Son régulateur interne a déclaré aujourd’hui qu’une référence à Black Lives Matter avait suscité un grand nombre d’objections. Vous étiez peut-être trop ivre pour vous en souvenir, mais l’écran présentait des hochements de tête pour définir des aspects de 2020, y compris le NHS, les appels Zoom et le symbole du poing levé de BLM. Je ne sais pas pour vous, mais j’ai été beaucoup plus troublé par la vue d’un capitaine Tom éclairé ressemblant à un croisement entre un steward de Dalek et Butlins.

La question est: pourquoi les gens se plaindraient-ils de cela? Pourquoi ne pourraient-ils pas simplement obtenir un plat à emporter et coller un film – Paddington 2 pour moi – et ne pas commencer 2021 en se mettant en colère contre un mouvement des droits de l’homme? Certains soutiennent que le contenu lié au BLM est trop politique – qui pourrait oublier les 24 000 plaintes envoyées à ITV l’année dernière concernant la routine de Diversity sur Britain’s Got Talent – mais «politique» implique que la sécurité des Noirs est à débattre. Ça ne l’est pas.

Le meurtre de George Floyd et les manifestations qu’il a inspirées ont été, parallèlement à la pandémie, le problème déterminant de 2020. Mais ce n’est pas celui qui a cessé d’être pertinent sur le coup de minuit.

Cette semaine encore, les images de la foule pro-Trump saccageant le Capitole avec peu de résistance ont été contrastées avec le traitement brutal des manifestants du BLM par la police. C’était un autre rappel de l’absence de règles du jeu équitables lorsque vous n’êtes pas blanc.

Y a-t-il eu un moment où ces 500 personnes se sont arrêtées et ont pensé: «Attendez, se plaindre des feux d’artifice, c’est un peu grincer des dents»? Ou quand ils ont considéré que d’autres familles avaient peut-être vu ce symbole et ont tranquillement estimé que 2021 pourrait être un peu plus sûr pour elles?

Oui, 2020 a été horrible – mais une chose que nous devrions y apporter est l’espoir collectif de progrès inspiré par BLM, qui pourrait être un catalyseur pour un changement réel et tangible.