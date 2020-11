Le président Donald Trump aurait l’intention de continuer à organiser des rassemblements électoraux en démentant les projections selon lesquelles il aurait perdu l’élection présidentielle de 2020, et les Américains ne sont pas satisfaits. Des sources proches de la campagne Trump ont déclaré dimanche à CNN que les rassemblements se poursuivraient et qu’il espérait qu’ils renforceraient ses contestations juridiques de l’élection elle-même. Pour les millions de personnes qui ont voté la démission de Trump, cela s’annonce comme des mois épuisants.

La campagne Trump relève de son droit légal d’appeler à des recomptages, et même de poursuivre les gouvernements des États et des villes pour plus d’informations sur le processus de dépouillement, comme ils le font. Cependant, ces défis viennent sans preuves réelles, et les analystes juridiques et politiques craignent que Trump ébranle la confiance du public dans le processus électoral lui-même. Beaucoup craignent que ses rassemblements continus aggravent les choses, d’autant plus qu’environ 68% des électeurs républicains interrogés ce week-end ont déclaré qu’ils pensaient qu’il y avait quelque chose de sans scrupules dans les résultats des élections.

Pour être clair, il n’y a aucune preuve de fraude électorale, de falsification électorale ou comme Trump le qualifie de «votes illégaux». La campagne elle-même n’a révélé que des accusations non fondées, et les gouvernements des États et des villes qui ont compté leurs votes ont coopéré en toute transparence, comme l’exige la loi. Malgré tout cela, Trump insiste sur le fait que l’élection était injuste.

Une partie de ce qui rend cela choquant est la quantité de falsification que Trump implique, sans aucun fondement dans la réalité. Les deux partis ont déjà contesté les résultats des élections, mais seulement lorsque des marges étroites auraient pu leur faire gagner une victoire avec un recomptage. Trump aurait besoin d’au moins 56 votes électoraux pour regagner la présidence – un exploit improbable même si son équipe juridique a révélé des preuves de négligence ou d’actes répréhensibles dans certains États.

Les rassemblements électoraux de Trump ont également été critiqués pour leur rôle dans la propagation du coronavirus dans les communautés où ils sont détenus, et avec la pandémie à nouveau en hausse, de nombreux Américains ont peur de ce que la campagne continue de Trump pourrait signifier pour eux. Voici un aperçu de la façon dont les médias sociaux ont réagi à l’annonce que Trump continuerait à organiser des rassemblements.

Pas de but

Pourquoi ne va-t-il pas au tribunal à la place? Les rallyes ne changent rien. S’il a des preuves, il devrait aller au tribunal et s’il continue de perdre devant le tribunal, comme il l’a été, il devrait comprendre. – Debbie Hirsch (@ DebraHirsch1) 9 novembre 2020

C’est juste triste et pathétique. – Dan Levey (@iamdanlevey) 9 novembre 2020

De nombreux critiques se sont demandé à haute voix à quel but pratique les rassemblements de Trump pourraient servir, étant donné que les participants n’auront pas une autre chance de voter à l’élection présidentielle de 2020. Certains ont fait valoir qu’il avait l’intention de tromper davantage le public, tandis que d’autres pensaient qu’il essayait simplement de caresser son propre ego.

Pas de temps d’antenne

83% des électeurs de Trump pensent que Biden a volé l’élection malgré aucune preuve. Tous les sénateurs du GOP, sauf deux, n’ont pas reconnu la victoire de Biden. C’est gravement dangereux. Nous avons besoin que les institutions prennent la parole maintenant: pas de rassemblements Trump, de déclarations de la société civile. Ne soyez pas distrait. – Heather McGhee (@hmcghee) 9 novembre 2020

Bien que Trump ne soit pas empêché d’organiser des rassemblements, de nombreux critiques ont appelé les chaînes de télévision et les réseaux d’information à éviter de diffuser ces discours au public, affirmant qu’ils ne serviraient qu’à induire davantage les Américains en erreur. Trump a souvent fait certaines de ses remarques les plus radicales et les plus mensongères lors de ses rassemblements, pas dans des discours officiels en tant que président.

Peur

Toutes ses milices, wackos et instigateurs, sortiront de la menuiserie pour provoquer le chaos et la violence. La grosse baise au visage orange est de retour🤮💩😡🇺🇸💪 # TrumpSupporters https://t.co/CwnoCTdLF4 pic.twitter.com/DVGaTPstYk – Patriot (@ terps68) 9 novembre 2020

J’entends que Trump envisage de continuer ses rassemblements. Quel est le but? Prône-t-il la violence de sa secte ou nourrit-il son ego? – Tante Tiefa (@ keith3048) 9 novembre 2020

De nombreux commentateurs ont également exprimé leur crainte de la façon dont les partisans de Trump réagiraient à ses rassemblements en cours – en particulier les milices extrémistes qui le soutiennent, comme les Proud Boys et le mouvement Boogaloo.

Pas de travail

Donc, au lieu de travailler pour le peuple américain jusqu’à ce que Biden prenne le relais, il continuera à faire des rassemblements pour induire le public en erreur, et probablement juste pour pouvoir continuer à lever plus de fonds pour rembourser sa dette de campagne. J’attends avec impatience un président qui travaille à nouveau pour nous. – TimThousand (@thousand_tim) 9 novembre 2020

Les Américains peuvent-ils s’inquiéter des fonctions présidentielles que Trump ignorerait pendant le temps qu’il continuera à organiser des rassemblements après les élections. À plus de deux mois de son mandat, ils ont pensé qu’il devrait se concentrer à servir le peuple américain de toutes les manières possibles avec le temps qu’il lui restait.

Où?

Il devrait y avoir une bonne participation. Et qui veut deviner dans quels états il va? 😁 https://t.co/WrJRGgYUdP – Prairiegale (@prairiegale) 9 novembre 2020

Certains partisans de Trump ont répondu avec leur empressement à assister à plus de rassemblements, même si les élections sont terminées. En outre, les gens des deux côtés se sont demandé où se tiendraient les rassemblements de Trump – se demandant s’il ciblerait les États où il avait déjà réussi, ou ceux qui avaient voté pour Biden.

Criminel

Le MF orange faisant des rassemblements à cette fin serait séditieux et devrait être considéré comme tel. – Kevin richard (@KevinPRichar) 9 novembre 2020

Étant donné la probabilité que les rassemblements propagent le COVID-19 parmi les participants et ébranlent la confiance du public dans le processus démocratique des États-Unis lui-même, de nombreux commentateurs ont fait valoir qu’il devrait y avoir une affaire pénale contre Trump pour les avoir accueillis. Jusqu’à présent, il n’y a pas de cas réel, et rien ne permet de penser que l’on tiendrait le coup.

