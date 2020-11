Blake Shelton et Gwen Stefani se sont fiancés la semaine dernière après cinq ans ensemble, et ils ont déjà des idées pour leur mariage. Ils ne prévoient pas d’organiser un mariage géant, en particulier avec la pandémie de coronavirus en cours et leur désir de se marier bientôt. Stefani, 51 ans, et Shelton, 44 ans, ont commencé à se fréquenter en 2015 après s’être rencontrées sur The Voice.

Stefani et Shelton ne veulent pas d’un “grand mariage”, a déclaré à PEOPLE une source proche de l’ancien chanteur de No Doubt. Au lieu de cela, la cérémonie sera petite et intime, avec seulement des amis proches et des membres de la famille présents. La source a également confirmé que Shelton avait demandé aux trois fils de Stefani leur approbation avant de proposer. Stefani partage Kingston, 14 ans, Zuma, 12 ans, et Apolo, 6 ans, avec son ex-mari, Gavin Rossdale.

“Blake a dit à ses garçons qu’il voulait proposer et a demandé leur permission”, a déclaré la source au magazine. «Sa famille l’approuve beaucoup. C’est un partenaire formidable et un super papa supplémentaire pour les garçons. Gwen est ravie. La proposition a été une surprise. Alors que le couple a annoncé ses fiançailles le 27 octobre, la source a déclaré que les deux se sont fiancés plusieurs jours plus tôt avant de devenir publics.

Le couple a partagé la nouvelle sur Instagram. Stefani a posté une photo du couple s’embrassant avec elle montrant la bague de fiançailles. “Oui s’il vous plaît!” elle a écrit, taguant Shelton. La star de la country a partagé la même photo, ajoutant: “Hey [Stefani] merci d’avoir sauvé mon 2020 … Et le reste de ma vie … je t’aime. J’ai entendu un OUI! “

Stefani et Shelton se sont rencontrés en 2014 quand elle a coaché ​​sur The Voice pour la première fois. Ils ont commencé à sortir ensemble l’année suivante. Shelton était auparavant marié à Miranda Lambert de 2011 à 2015 et à Kaynette Gem de 2003 à 2006. Stefani et Rossdale se sont mariés en 2002 et ont finalisé leur divorce en 2016.

Lors d’une escale à Late Night avec Seth Meyers cette semaine, Stefani a admis qu’elle “ne savait pas que” Shelton “existait” avant leur rencontre sur The Voice. «Pendant ce temps, il est littéralement l’un des plus gros … 27 succès radiophoniques numéro un, il est fou», dit-elle. “Cette première saison, je ne le connaissais pas du tout et j’imagine que maintenant, c’est mon petit ami et moi avons gagné une chanson sur un pays …” a ajouté Stefani, faisant référence à la victoire du couple pour la vidéo collaborative de l’année aux CMT Music Awards .

“C’est trop difficile à imaginer”, a déclaré Stefani à propos de leur relation. “Il est inconcevable que nous nous connaissions et que nous soyons amis, sans parler de faire de la musique ensemble. Mais en même temps, c’est comme si nous avions tellement de choses qui se rejoignent, et nous sommes pareils. Même avec la musique” Depuis que Shelton et Stefani ont commencé à sortir ensemble, les deux ont collaboré sur plusieurs chansons, dont “Nobody But You”, “Happy Anywhere” et “Go Ahead and Break My Heart”.