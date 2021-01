Le gouvernement a annoncé dimanche que des jabs seront offerts à près de cinq millions de personnes de plus de 70 ans et de personnes cliniquement «extrêmement vulnérables» à partir de cette semaine.

Mais, lundi matin, Nadhim Zahawi, le ministre du déploiement des vaccins, a précisé que les lettres aux plus de 70 ans et aux personnes cliniquement vulnérables ne commenceraient que dans les zones où «la majorité des plus de 80 ans» ont été vaccinés avec succès.

Cela semble exclure Londres, où seuls 29,5% des plus de 80 ans ont été traités selon les premières statistiques régionales publiées la semaine dernière. En revanche, le nord-est et le Yorkshire avaient atteint 44 pour cent et le nord-ouest était à 36 pour cent.

Interrogé sur Sky News pour confirmer que les lettres ne seraient envoyées que dans des endroits qui avaient vacciné plus de la moitié de leurs plus de 80 ans, M. Zahawi a déclaré: «C’est exact. Absolument raison.”

Il a dit que certaines régions «étonnantes» avaient vacciné 90 pour cent des plus de 80 ans, tandis que Darlington avait terminé tous leurs résidents de maisons de soins. D’autres régions recevraient plus de vaccins et plus d’aide «pour s’assurer qu’ils sont en mesure de vacciner la majorité des plus de 80 ans et de terminer leurs maisons de soins, puis de passer également aux plus de 70 ans».

en relation

Il a exhorté les gens à ne pas s’inquiéter s’ils n’avaient pas encore été contactés: «Nous veillerons à ce qu’ils reçoivent tous cette offre de vaccin d’ici la mi-février.»

Le NHS London a déclaré que les chiffres de la semaine dernière pour Londres étaient déjà dépassés et que de nouvelles données étaient attendues lundi.

Plus de 3,8 millions de personnes au Royaume-Uni – y compris les plus de 80 ans, les résidents des maisons de soins et le personnel du NHS et des services sociaux – ont déjà reçu leur première dose d’un vaccin Covid-19, mais à partir de lundi, elle sera déployée aux deux prochains. groupes prioritaires.

en relation

Le gouvernement a déclaré qu’il resterait la priorité de vacciner les personnes des deux premiers groupes, mais que les sites qui ont suffisamment de réserves et de capacité pour vacciner davantage de personnes seront autorisés à offrir des injections aux cohortes suivantes.

Le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, a déclaré qu’un patient atteint de coronavirus est admis à l’hôpital “toutes les trente secondes” – mais que le service de santé vaccine à un rythme de “140 coups par minute”.