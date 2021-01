La saison 3 de Cobra Kai est actuellement en streaming sur Netflix, et les fans attendent maintenant la saison 4. On ne sait pas quand la saison 4 sera disponible, mais il est probable que les fans n’auront pas à attendre aussi longtemps que pour la troisième saison. La deuxième saison Cobra Kai est sortie sur YouTube en avril 2019 et la troisième saison a été repoussée en raison de la pandémie COVID-19 et du passage à Netflix.

La troisième saison de Cobra Kai n’a pas déçu les fans – alerte spoil – a appris le sort de Miguel (Xolo Mariduena) après avoir subi une blessure brutale dans la saison 2. De plus, Johnny Lawrence (William Zabka) lance son propre dojo appelé Eagle Fang et s’associe à Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Miyagi-Do. Les fans ont également vu Robby se faire arrêter pour avoir expulsé Miguel d’un balcon, ce qui l’a blessé et a rejoint Cobra Kai.

Mais l’une des choses les plus surprenantes que les fans ont vues a été le retour d’Ali Mills (Elisabeth Shue), c’est pourquoi Johnny et Daniel sont en guerre depuis plus de 30 ans. Elle apparaît dans les neuvième et dixième épisodes de la saison 3 et explique pourquoi Daniel et Johnny ne s’aiment pas. Fera-t-elle une autre apparition dans la saison 4? Voici un aperçu des plus grandes questions à l’approche de la prochaine saison de Cobra Kai. Et qui est le mystérieux ami vietnamien de John Kreese? Spoilers Saison 3 est à venir!

Daniel et Johnny peuvent-ils continuer à être partenaires?

(Photo: Steve Dietl)

À la fin de la saison 3, Daniel et Johnny s’associent à leurs dojos. Ils comprennent que c’est nécessaire pour vaincre John Kreese et Cobra Kai. Cependant, connaissant l’histoire de Johnny et Daniel, ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne soient à la gorge l’un de l’autre.

Qui recrute John Kreese?

(Photo: Netflix)

En parlant de Kreese, il a été vu en train d’appeler un ami du Vietnam lors de la finale de la saison 3. La plupart des fans pensent que c’est Terry Silver, le principal méchant de The Karate Kid Part III qui a terrorisé Daniel. Si c’est lui, Cobra Kai sera plus fort que jamais.

Miguel peut-il défendre son titre?

b (Photo: Jace Downs)

Miguel peut marcher et se battre, ce qui est une très bonne chose. Et avec le tournoi de karaté All Valley de retour après avoir été annulé, Miguel aura une chance de défendre son titre. S’il est capable de revenir aussi loin, sera-t-il confronté à Robby?

Robby restera-t-il avec Cobra Kai?

(Photo: CURTIS BONDS BAKER / NETFLIX)

Mais une autre grande question est de savoir dans quelle mesure Robby (Tanner Buchanan) est-il engagé envers Cobra Kai? Il a été facilement manipulé par Kreese pour rejoindre son dojo, et les choses ne feront qu’empirer si Silver, le sensei sadique qui tourmentait Daniel, est dans le mélange. Robby a l’impression que Kreese est le seul à avoir le dos, malgré que Daniel et Johnny lui aient fait savoir qu’ils tenaient à lui.

Johnny et Carmen Forever?

(Photo: Bob Mahoney)

Les fans étaient heureux de voir Johnny et Carmen (Vanessa Rubio) devenir officiellement un couple. Cependant, Miguel ne les connaît pas encore et les deux ne savent pas trop comment lui dire. De plus, il y a une autre femme qui est revenue dans la vie de Johnny …

Ali reviendra-t-il?

(Photo: Leon Bennett / Stringer, .)

Maintenant qu’Ali a officiellement fait son apparition dans Cobra Kai, les fans se demandent si elle sera vue plus souvent puisqu’elle est une grande partie de l’histoire. Il y a de fortes chances que cela n’arrive pas puisqu’elle vit au Colorado avec ses enfants. Cependant, elle est maintenant divorcée de son mari et a passé un bon moment avec Johnny quand elle est revenue à la maison pour Noël.

Samantha ou Tory gagneront-ils?

(Photo: Guy D’Alema)

Dans la saison 3, nous avons vu Samantha (Mary Mouser) avoir peur quand elle a pensé à affronter à nouveau Tory (Peyton List) après le grand combat de la saison 2. Samantha a de nouveau affronté Tory dans la finale de la saison, mais le combat a été interrompu lorsque Miguel, Hawk (Jacob Bertrand) et Demetri (Gianni Decenzo) ont battu les membres du Cobra Kai. Il est probable que nous ayons un énorme combat entre les deux dans la saison 4.

