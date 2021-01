E

Chaque année, nous prévoyons les plus grandes tendances en matière de santé, de remise en forme et de bien-être pour l’année à venir – et comme nous sommes toujours confrontés à l’effet de ricochet de 2020, nous avons tous besoin d’une bonne dose de soins personnels en ce moment.

Du nouveau mot à la mode sur la santé intestinale à la synchronisation cyclique de votre forme physique et de vos soins de la peau pour votre cuir chevelu, voici les tendances du bien-être à avoir sur votre radar en 2021.

‘Rewild’ votre entraînement

Le monde du fitness s’éloigne enfin de l’accent mis sur la combustion des calories et la perte de poids et une nouvelle vague d’entraîneurs propose une vision rafraîchissante du mouvement qui se concentre plutôt sur des choses comme la mobilité (comment nous bougeons) et la santé mentale. Un tel est Animal Flow, un entraînement au poids corporel au sol qui est populaire aux États-Unis et combine des mouvements d’animaux primitifs comme le «singe», la «bête» et le «crabe» (qui, en pratique, ressemble un peu à un croisement entre le yoga, Capoeira brésilienne et breakdance) pour améliorer la mobilité et la force, vous faire vous sentir plus ancré et moins stressé. Ça sonne bien?

De ce côté de l’étang, Miranda (MK) Fox (@thebodyweightbitch), une entraîneure de mouvements et de poids corporels primaires, enseigne les flux primaires via sa communauté de fitness réservée aux femmes, The Bitch Clinic, et les cours sont une bonne affaire à partir de seulement 1 £. C’est une approche de retour aux sources, déclare MK: «Le mouvement primordial permet à votre esprit et à votre corps de se connecter de manière très intense – c’est une forme d’expression puissante et une façon de s’accorder à votre moi intérieur, tout en donnant à votre corps une sensation incroyablement forte. ”

Le chariot à boissons ‘mindful’

Cocktail mulet Medellin de Caleño

La “quarantaine” de 17 heures était sans aucun doute l’un des rituels déterminants de 2020, mais les données suggèrent que beaucoup d’entre nous font de plus en plus des choix plus conscients en ce qui concerne le pointage – le cabinet d’études de marché Nielsen a rapporté l’année dernière que les ventes étaient faibles et nulles. les boissons alcoolisées ont augmenté d’environ 30 pour cent d’une année sur l’autre.

Que vous ayez l’intention de faire Dry January ou que vous souhaitiez simplement réduire cette année, Ellie Webb, fondatrice de la marque de spiritueux sans alcool Caleño, soutient que s’abstenir ne signifie pas que vous devriez vous priver de profiter de l’occasion d’un bon verre à la fin de une longue journée WFH, et animer le chariot à boissons avec des alternatives à faible ou sans alcool est un bon point de départ, déprimer le citron vert et les sodas peut heureusement appartenir au passé (huzzah!). L’esprit Dark & ​​Spicy de Caleño (18 £) est un mélange tropical d’ananas, de noix de coco, de gingembre et de noix de kola qui est parfait pour les amateurs de rhum, ou essayez l’esprit botanique CBD distillé de Maria & Craig, pour une version sans alcool d’un G&T, sans – des saveurs terreuses trop sucrées de sauge fraîche et de genièvre et une dose supplémentaire de zen (22,99 £). Vous voulez juste un peu d’équilibre avec votre alcool? Les Seltzers durs à 4% ABV en conserve de Dalston, mélangés à de l’eau pétillante à la rhubarbe ou au pamplemousse, offrent un échange raisonnable à faible teneur en calories pour votre verre de vin ou de bière habituel. Pour plus de motivation à boire, prenez The Sober Curious Reset (11,99 £), le dernier titre de Ruby Warrington, qui a inventé le terme «Sober Curious» dans son best-seller du même nom.

Santé du sol et alimentation régénératrice

De quoi s’agit-il? Abby Rose, agricultrice et cofondatrice de Farmerama Radio, un podcast dédié aux voix du mouvement d’agriculture régénératrice du Royaume-Uni, déclare: «Les décisions quotidiennes des agriculteurs nous affectent tous, la façon dont un agriculteur fait paître ses animaux affecte tout, de la quantité de carbone séquestrée (absorbée) dans une ferme à la densité nutritionnelle de la nourriture. »

En pratique, une alimentation régénératrice consiste à être plus conscient de la provenance de votre nourriture. «Il achète de la viande de pâturage pour des producteurs certifiés à vie, comme Pipers Farm, et achète des produits locaux qui ont été récoltés de manière à promouvoir la santé des sols et à nourrir la biodiversité, ce qui se traduit par des aliments plus riches en nutriments, des communautés prospères, une eau plus propre et plus propre. l’air, et plus de carbone capturé de l’atmosphère “, dit Rose. Pourquoi devrions-nous nous soucier de la santé de notre sol?” Nous sommes de plus en plus conscients du microbiome dans notre intestin, mais ce dont nous parlons est le microbiome de la terre, et de nombreuses personnes étudient la relation entre le biome terrestre et notre biome intestinal, c’est un domaine de recherche passionnant. Pour en savoir plus, connectez-vous à la dernière série de Farmerama Who Feeds Us?

Synchronisation du cycle de vos soins personnels

(Unsplash)

Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme «synchronisation de cycle» grâce à Alisa Vitti, auteur de In the Flow, qui a inventé et déposé le terme. Vitti, ainsi que des auteurs comme Maisie Hill, qui a écrit le best-seller Period Power (recherchez son nouveau titre Perimenopause Power in the new year), croient en l’adaptation de votre vie quotidienne, y compris tout, de l’alimentation à l’activité, pour être plus en phase avec le les fluctuations des niveaux d’hormones et d’énergie qui se produisent au cours de votre cycle menstruel – et cela gagne en importance dans le contexte de la forme physique. Les recherches dans le domaine sont encore limitées, mais Vitti, qui dirige également le blog floliving.com et l’application My Flo, soutient que chacune des quatre étapes de votre cycle est mieux adaptée à certaines formes d’exercice et d’effort. Les avantages d’être synchronisé? Vous éviterez l’épuisement induit par l’exercice, vous aiderez à prévenir les blessures et vous verrez les résultats que vous recherchez plus rapidement, dit-elle.

Voulez-vous essayer? Evgenia Koroleva, fondatrice de ONE LDN vient de lancer, The Curve, un programme de huit semaines de musculation et de cardio-fitness pour les femmes entièrement basé sur un entraînement autour du cycle mensuel, elle soutient que les athlètes féminines utilisent les connaissances sur leurs cycles pour améliorer les performances et la récupération. , alors pourquoi pas vous? “Les fluctuations hormonales ont des effets puissants sur le corps féminin tout au long du cycle menstruel, ce qui affecte directement les niveaux d’énergie, la fonction musculaire et articulaire, le métabolisme, la vulnérabilité aux blessures, l’appétit, la qualité du sommeil et même la santé de la peau. Cependant, presque aucune femme ne regarde cela. dans le cadre de leur programme d’exercices réguliers », dit-elle.« Nos corps sont intelligents, donc vivre en harmonie avec eux est une façon plus douce et plus agréable de vivre.

Postbiotiques pour la santé intestinale

À présent, vous savez tout sur les probiotiques, les cultures vivantes ou les «bonnes bactéries» trouvées dans les aliments fermentés comme le yaourt naturel «vivant», le kéfir, la choucroute et certains suppléments, et les prébiotiques, la nourriture des probiotiques – avec des quantités puissantes trouvées dans des aliments comme l’ail, oignons, poireaux, asperges et chicorée – les deux soutiennent un microbiome intestinal sain. Maintenant, tout le monde parle de postbiotiques – continuez, les gars – qui sont «des déchets ou des sous-produits de microbes intestinaux bénéfiques produits après le processus de fermentation et qui sont également présents dans certains aliments fermentés», explique la nutritionniste Eve Kalinik, auteur de Happy Gut, Happy Mind . “Ces substances sont importantes pour notre santé et notre bien-être, y compris la gestion de l’inflammation et le soutien du système immunitaire”.

Parce que les postbiotiques ne sont pas «vivants», il peut être plus facile de les incorporer dans plus de produits et de suppléments. La recherche, cependant, est encore préliminaire, prévient Kalinik, ajoutant que plutôt que de faire éclater des pilules, la meilleure et la plus simple façon de prendre soin de votre intestin est de “donner à vos microbes intestinaux le carburant nécessaire pour faire le travail”, c’est-à-dire en veillant à ce que votre régime alimentaire soit varié et plein de diverses sources de fibres alimentaires et manger beaucoup d’assiettes colorées de nourriture.

Étant donné que l’industrie des soins de la peau s’est déjà accrochée aux pouvoirs des pré et probiotiques pour soutenir le microbiome de la peau, certaines marques de beauté ont déjà commencé à expérimenter les postbiotiques. Gallinée a lancé des suppléments pour la peau et le microbiome (30 £), qui associent des pré, pro et postbiotiques conçus pour apaiser les peaux sensibles de l’intérieur. Surveillez cet endroit.

Des soins pour votre cuir chevelu

Vous ne saviez pas que vous aviez besoin d’acide hyaluronique, de vitamine C et de rétinol dans votre arsenal de soins capillaires? Fait le maintenant. L’été dernier, la marque britannique The Inkey List, connue pour ses formulations sans fioritures à un seul ingrédient, a lancé toute une gamme de skingredients pour vos cheveux et votre cuir chevelu et nous allons en voir beaucoup plus en 2021.

Il s’agit d’aborder la racine du problème lorsqu’il s’agit de serrures terne. Du côté du luxe, Monpure a lancé un Follicle Boost Hair Density Serum (72 £), qui est essentiellement un rétinol doux pour votre cuir chevelu conçu pour stimuler le renouvellement cellulaire en stimulant le processus d’exfoliation, en augmentant le flux sanguin et en décongestionnant les follicules pileux. , favorisant ainsi des cheveux plus forts. Avez-vous déjà remarqué qu’un shampooing donne des résultats étonnants dans les premiers lavages, mais ensuite les effets semblent s’atténuer? Le coiffeur londonien Larry King dit que vous avez besoin de trois shampooings différents pour répondre aux besoins de vos pointes.Il a donc lancé The Wash Cycle, un trio de produits pour permuter entre les exigences, qu’il s’agisse de reconstitution, de désintoxication ou de va va voom. Le cuir chevelu a besoin d’une refonte totale? Le traitement Keravive d’Hydrafacial, qui est conçu pour nettoyer en profondeur, stimuler et hydrater le cuir chevelu en infusant des follicules avec des protéines cutanées, devrait être sur votre liste de souhaits une fois que nous serons autorisés à nous chouchouter en salon, bien que cela ait un coût (environ 450 £).

Déplacement lent et débranché

(Retraite de natation sauvage à Cornwall / St Michael’s Resort)

Enfin, nous vous laissons l’envie de voyager. Nous savons tous que l’un des points positifs à sortir de la pandémie est notre appréciation renouvelée des grands espaces et cela devrait influencer la façon dont nous voyageons cette année, avec des retraites de natation sauvages, des vacances à vélo autoguidées et des retraites de désintoxication numérique, le tout sur la montée.

Il y a eu un boom de la natation sauvage – et pour une bonne raison, une étude récente a révélé que les trempettes glacées peuvent aider à éviter la démence, tandis que d’autres suggèrent que la thérapie par l’eau froide peut aider à améliorer votre réponse au stress – mais les experts vous diront qu’il y a beaucoup à faire. Apprenez à le faire par vous-même en toute sécurité. Le St Michaels Resort de Falmouth se prépare à accueillir une série de retraites de natation sauvage pour des groupes de 10 personnes maximum qui profiteront de nages guidées et de leçons de technique dans les superbes eaux de Cornouailles au printemps. Pendant ce temps, si vous étiez l’un des milliers à faire du vélo pendant la pandémie, dirigez-vous vers les Highlands, où Wilderness Scotland propose des visites à vélo autoguidées de six jours du parc national de Cairngorms pour des groupes de quatre personnes maximum. Un temps d’écran excessif vous rend fou? Réservez une cure de désintoxication numérique à Unplugged, une retraite privée de trois jours à une heure de route de Londres. Vous logerez dans une cabine hors réseau pour deux personnes, où votre téléphone sera verrouillé en toute sécurité, et vous recevrez une carte pour explorer la pittoresque campagne environnante de l’Essex. Juste ce que le docteur à prescrit.