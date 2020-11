Les plus tendres, Kimberly Loaiza et Kima apprécient la Colombie | Instagram

La plus grande célébrité Tik Tok au Mexique Kimberly loaiza a partagé l’une des photographies les plus tendres à côté de sa fille Kima, tous deux sur la plage en profitant de la mer.

En raison du succès que Kimberly Loaiza a eu tout au long de ces années sur les réseaux sociaux, YouTube et maintenant Tik tok ont ​​abouti à sa fille Kima devenir aussi une petite célébrité.

Les voir ensemble ou à côté de leur père Juan de Dios Pantoja et aussi du mari de Kimberly Loaiza est toujours quelque chose d’extrêmement tendre, d’autant plus que les deux ne permettent pas de montrer leur amour à la petite et adorable Kima Sofía.

Dans la photo du post que vous avez décidé de partager il y a quelques minutes, Kimberly loaiza Elle apparaît tenant la main de sa petite fille au bord de la mer, tous deux se mouillent les pieds avec les petites vagues de la mer.

La plus belle chose de mon monde, merci de m’avoir offert tant de belles expériences, je t’aimerai jusqu’au bout », a écrit Kimberly Loaiza.

Récemment, à travers ses histoires sur Instagram, Juan de Dios Pantoja a partagé une partie du voyage du Mexique à la Colombie, ils sont récemment arrivés à Barranquilla, probablement pour enregistrer de la musique ou peut-être pour profiter de vacances bien méritées, car ils ont travaillé dur.

La publication reçoit immédiatement une réponse exactement 16 minutes après son lancement, elle compte déjà 92.500 likes et est sur le point d’atteindre 2000 commentaires, le pouvoir d’influencer les autres est impressionnant, au point d’être conscient de chacun d’eux. de leurs mouvements et est-ce Kimberly loaiza, Il essaie de toujours partager ses meilleurs moments avec sa famille avec ses partisans ici à asador et ils les répètent à chaque occasion.

Kima Sofía Pantoja Loaiza a eu l’opportunité de voyager avec ses parents depuis qu’elle n’avait que quatre mois, ses parents ne se détachent pas un instant d’elle à moins que ce soit quelque chose d’extrêmement nécessaire, bien qu’ils soient très les jeunes sont des parents extrêmement responsables et très bons.

Dans chacune des publications dans lesquelles il apparaît Kima ça devient encore plus populaire, d’autant plus qu’on la connaît depuis qu’elle est dans le ventre de sa mère, la façon dont elle a grandi est adorable et elle continuera sûrement à le faire, c’est agréable de la voir grandir et que ses parents nous en fassent partie.

En plus d’être une femme d’affaires célèbre et faisant partie du monde de la musique, Kim Loaiza prend soin de sa maison et est une mère merveilleuse, même si à certaines occasions elle a elle-même avoué qu’elle ne mène pas toutes les activités chez elle comme elle le devrait et qu’elle cuisine rarement. Malgré cela, elle passe beaucoup de temps avec son partenaire et sa fille.

Certaines rumeurs indiquent que le maire de La lindura et Juan de Dios Pantoja ont décidé d’avoir plus d’enfants et que la star est enceinte.

Ces rumeurs ont surgi de la part de certains de ses internautes car dernièrement il portait des vêtements très amples et il y en a d’autres qui disent que dans certaines vidéos, Kim a été vu avec son ventre un peu bombé.

JD Pantoja et Kim gardent généralement des informations incognito concernant leur carrière et leur vie personnelle, ils décident quand annoncer cette nouvelle à leurs fans, bien que parfois cela soit plus qu’évident, comme dans le cas où ils seraient à nouveau ensemble. couple.

Pratiquement toutes les nouvelles que Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja révèlent deviennent rapidement une tendance, sans aucun doute, le couple à succès attend un peu avant d’annoncer que Kim est enceinte, au cas où c’est vrai.

