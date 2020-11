T

es Pogues ont célébré la censure très controversée de leur hit de Noël Fairytale of New York.

La chanson est un favori de Noël depuis sa sortie en 1987, mais ces dernières années, elle s’est retrouvée au centre d’un débat féroce sur ses paroles.

Cette année, Radio 1 diffusera une version alternative qui remplace ou coupe les termes péjoratifs utilisés dans l’original.

Depuis que la nouvelle de cette décision est apparue, le groupe a partagé une série de tweets soutenant l’action du diffuseur.

Un article contenait une citation: «Nous avons décidé de ne pas jouer à Fairytale of New York par respect pour les personnes LGBT, dans d’autres informations, le gouvernement a supprimé le financement des programmes de lutte contre l’intimidation LGBT à l’école.»

Dans l’original, une fougueuse Kirsty MacColl appelle son partenaire Shane MacGowan un «f *****», alors qu’il la qualifie de «merde».

Un autre re-tweet disait: «C’est tout ce que je vais dire là-dessus pendant toute l’année: le mot lui-même dans Fairytale Of New York ne me dérange ni ne m’offense, mais les hétéros sont tellement en colère et indignés de sa suppression et littéralement me battre et défendre le droit de le chanter me dérange profondément.

Dans une réfutation plus flagrante des appels au boycott de Radio 1, le groupe a retweeté un message de l’acteur devenu commentateur de droite Laurence Fox.

Dans ce document, il écrit: «Nous y revoilà. Les commissaires culturels de @bbc vous disent ce qui convient et ce qui ne convient pas à vos petites oreilles ignorantes. Ne serait-ce pas bien si nous envoyions la version (appropriée) en haut des classements? #DefundTheBBC. RT. »

Mais plutôt que d’approuver son message, ils ont sous-titré le re-tweet: “F *** off you little herrenvolk s ****.”