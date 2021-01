F

ish dans les eaux britanniques sont «mieux et plus heureux» après le Brexit, selon Jacob Rees-Mogg.

Le commentaire étrange est venu au milieu d’une dispute sur le soutien du gouvernement à l’industrie de la pêche.

M. Rees-Mogg, répondant aux préoccupations du SNP, a déclaré aux députés: «Ce qui se passe, c’est que le gouvernement s’attaque à ce problème, le traite le plus rapidement possible, et l’essentiel est que nous ayons récupéré notre poisson.

«Ce sont maintenant des poissons britanniques et ils sont meilleurs et plus heureux pour cela.»

Le président Sir Lindsay Hoyle est intervenu et a déclaré en riant: «De toute évidence, il n’y a pas de preuve accablante pour cela.

Le leader du SNP Commons, Tommy Sheppard, l’a qualifié plus tôt de «catastrophe de la pêche du Brexit» et a demandé un débat sur l’indemnisation de l’industrie de la pêche écossaise.

Il a déclaré: «Des bateaux confinés au port, des camions de fruits de mer détruits, l’industrie perdant 1 million de livres sterling par jour alors que les entreprises font faillite – tout cela à cause de la paperasserie du Brexit imposée par ce gouvernement.

«Pourtant, interrogé à ce sujet hier, le premier ministre a refusé de répondre.

(

Jamie McMillan du Loch Fyne Langoustines à Tarbert, en Écosse. Le SNP a récemment affirmé qu’un tiers de la flotte de pêche écossaise était immobilisé dans le port et perdait 1 million de livres sterling par semaine, entraînant la perte de produits frais et de haute qualité.

/ .)

Downing Street avait déclaré que Boris Johnson maintenait sa confiance dans le ministre de la Pêche après avoir admis ne pas avoir lu l’accord commercial post-Brexit avec Bruxelles lorsqu’il avait été convenu parce qu’elle était occupée à organiser un sentier de la Nativité.

Victoria Prentis a fait face à des appels pour qu’elle démissionne après les commentaires, mais le premier ministre se tient aux côtés du ministre de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra).

Lorsqu’on lui a demandé si sa mâchoire était tombée lorsqu’elle a vu l’accord avec l’UE la veille de Noël, Mme Prentis a déclaré à la sous-commission européenne des Lords sur l’environnement: «Non, l’accord est intervenu alors que nous étions tous très occupés la veille de Noël, dans mon cas, l’organisation du sentier de la Nativité local.

«Nous attendions et attendions, il semblait que cela allait arriver depuis probablement quatre jours avant qu’il n’arrive réellement.»

Pêche pour la flottille de congé

Les bateaux du groupe de campagne ‘Fishing for Leave’ et les bateaux de la campagne ‘In’ rejoignent une flottille le long de la Tamise

Jack Taylor / .

Un bateau du groupe de campagne “ Fishing for Leave ” pulvérise un bateau de la campagne “ In ” avec de l’eau lors d’une flottille le long de la Tamise

Jack Taylor / .

Kate Hoey et Nigel Farage, chef du parti pour l’indépendance du Royaume-Uni, manifestent leur soutien à la campagne “ Quitter ” pour le prochain référendum de l’UE à bord d’un bateau sur la Tamise

Jeff Spicer / . Image

Un bateau transportant des partisans de la campagne Reste dans l’UE, dont Sir Bob Geldoff crie et salue les bateaux de pêche du Brexit alors qu’ils remontent la Tamise

Ben Stansall / . / .

Un dériveur gonflable pro-reste navigue devant une flottille de navires de pêche faisant campagne pour quitter l’Union européenne alors qu’il navigue sous le Tower Bridge en remontant la Tamise à Londres

Stefan Wermuth / .

Bob Geldof (au centre) à bord d’un bateau participant à une contre-manifestation pro-UE, alors qu’une «flottille» pro-Brexit de Fishing for Leave fait son chemin le long de la Tamise

John Stillwell / PA

Le chef de l’UKIP et le ministre de la Pêche George Eustice se joignent à la flottille de chalutiers de pêche de Fishing for Leave qui remontent la Tamise jusqu’au centre de Londres pour faire campagne pour que le Royaume-Uni quitte l’UE

Lucy Young

Le chef de l’UKIP et le ministre de la Pêche George Eustice se joignent à la flottille de chalutiers Fishing for Leave qui remontent la Tamise jusqu’au centre de Londres pour faire campagne pour que le Royaume-Uni quitte l’UE

Lucy Young

Un dériveur gonflable pro-reste navigue devant une flottille de navires de pêche faisant campagne pour quitter l’Union européenne alors qu’il remonte la Tamise

Stefan Wermuth / .

Le chef de l’UKIP et le ministre de la Pêche George Eustice se joignent à la flottille de chalutiers de pêche de Fishing for Leave qui remontent la Tamise jusqu’au centre de Londres pour faire campagne pour que le Royaume-Uni quitte l’UE

Lucy Young

Bob Geldof (à droite) à bord d’un bateau participant à une contre-manifestation pro-UE, alors qu’une «flottille» pro-Brexit de Fishing for Leave fait son chemin le long de la Tamise

John Stillwell / PA

Un bateau de police poursuit des campeurs pro-Remain dans des canots pneumatiques alors qu’ils tentent de perturber une flottille de navires de pêche faisant campagne pour quitter l’Union européenne alors qu’ils remontent la Tamise

Stefan Wermuth / .

Le chef des Communes, un catholique dévot, aurait été vu dimanche à l’église catholique St Mary à Glastonbury, avant l’imposition du verrouillage national.

L’église était dans une zone de niveau 4, à quinze miles du manoir de M. Rees-Mogg à Tier 3 West Harptree.