M

plus de 100 pompiers ont été emmenés à un incendie plat à Southwark et ont sauvé les résidents du bâtiment en feu.

La brigade a mis six personnes à l’abri tandis que 20 autres s’étaient déjà enfuis après que l’alarme eut été déclenchée samedi à 12h50.

Les équipes de pompiers ont utilisé un appareil respiratoire et mis des cagoules sur les personnes qu’ils ont secourues pour les empêcher d’inhaler de la fumée.

Deux véhicules dans le sous-sol du bloc de Great Suffolk Street ont été retrouvés incendiés et les pompiers ont lancé une enquête sur la cause de l’incendie. Quinze camions de pompiers participent à l’opération et l’incendie était maîtrisé à 3h30 du matin. Des équipes de Old Kent Road, Lambeth et Dowgate ont participé à l’opération.

Le commandant des pompiers de l’arrondissement de Southwark, Lee Sandy, qui était sur les lieux, a déclaré: «Une vingtaine de personnes ont quitté le bâtiment avant l’arrivée de la brigade.

«Les pompiers ont utilisé des cagoules de secours pour sauver quatre personnes du bâtiment. Des équipes portant des appareils respiratoires ont également secouru deux autres personnes. Elles ont été traitées sur place par les équipes du London Ambulance Service.

«Southwark Bridge Road a été fermée pendant que les équipes travaillaient pour rendre la scène sûre et les populations locales étaient encouragées à trouver des itinéraires alternatifs.

«Les pompiers devraient rester sur les lieux pendant un certain nombre d’heures pour se calmer.