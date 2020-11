UNE

une série de portraits de lycéens sortis de l’école inspirés par la «frustration» du verrouillage a remporté un prestigieux prix de photographie.

Alys Tomlinson a reçu le prix du portrait photographique Taylor Wessing de 15000 £ 2020 pour Lost Summer, sa série de portraits en noir et blanc d’adolescents habillés pour leurs bals de fin d’études annulés.

Elle aurait dû être dans le sud de l’Italie pour photographier des rituels religieux lorsque le coronavirus a ruiné ses plans et l’a laissée regarder plus près de chez elle dans le nord de Londres pour un nouveau projet.

Elle a déclaré: «Cela a été vraiment né de la frustration et ma caméra était juste assise là à me regarder et je manquais vraiment de sortir avec et d’explorer. Je pensais à la façon dont cela affectait différentes personnes et différents âges et j’ai commencé à penser à l’époque où j’étais adolescent et à quel point c’était un véritable rite de passage en quittant l’école.

«On comptait les jours jusqu’à la fin de l’école et on passait un été et la liberté que nous voulions et nous signions tous les chemises de l’autre et il y avait un annuaire et un départ à faire et tous ces événements importants qui vous ont marqué en grandissant et ils ne se passait pas.

Elle a finalement pris 44 portraits après avoir trouvé les adolescents grâce à des amis qui étaient parents ou enseignants et a dit qu’elle espérait que les images «mélancoliques» étaient également «réfléchies».

Elle a déclaré: «Il y a une tristesse dans les photos mais j’espère qu’il y a aussi un peu d’espoir pour eux aussi parce que les enfants étaient vraiment matures et réfléchis et ont rationalisé ce qu’ils avaient vécu et étaient tous très optimistes quant à ce qu’ils peuvent faire et réaliser. A l’avenir

«J’ai été étonné de voir à quel point ces jeunes enfants qui avaient vécu un été si tumultueux avaient autant de force et de résilience.

Portrait de Lydia Goldblatt, Fugue, Eden dans le jardin, également dans l’exposition

Ses photos ont été choisies parmi 5 531 soumissions de plus de 2 000 photographes dans 75 pays par un jury comprenant le rédacteur en chef du Vogue britannique Edward Enninful et le directeur de la National Portrait Gallery, le Dr Nicholas Cullinan.

Le meilleur des images sera présenté dans une exposition en ligne sur le site Web de NPG dans une galerie virtuelle reproduisant les vraies pièces du bâtiment.