Les négociations pour un deuxième projet de loi sur les chèques de relance sont à nouveau dans une impasse, et la fermeture du gouvernement pourrait également arriver. Le Congrès américain a adopté vendredi une autre prolongation de deux jours pour se donner le week-end pour élaborer un projet de loi de dépenses annuel et une aide en cas de pandémie de coronavirus. Dimanche, il restait encore des obstacles à franchir avec peu de temps, selon un rapport publié par Deadline.

Le Congrès doit adopter sa facture annuelle de dépenses pour éviter la fermeture du gouvernement, et il doit également adopter un certain soulagement de la pandémie de COVID-19 pour les Américains en difficulté. Les deux efforts se sont enchevêtrés, certains législateurs proposant d’inclure l’aide pandémique dans le projet de loi de dépenses lui-même. Cependant, cela rend la menace d’échec des négociations encore plus dangereuse – d’autant plus que bon nombre des quelques programmes de secours restants devraient expirer à la fin du mois.

Le moratoire sur les expulsions, les prolongations du chômage et d’autres programmes spécifiques à la pandémie s’épuisent. Le Sénat américain contrôlé par les républicains et la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates sont dans une impasse sur ces questions depuis mai, et jusqu’à présent, aucune échéance imminente n’a réussi à la briser. Pourtant, beaucoup espéraient que la fin de l’année et la menace d’une fermeture suffiraient à forcer un compromis.

Au moment d’écrire ces lignes, les perspectives sont sombres. Même si le Congrès adopte quelque chose dimanche, il faudra des semaines pour déployer l’aide sur laquelle ils parviennent à s’entendre, ce qui signifie un écart considérable entre l’expiration des anciens programmes et la mise en œuvre de nouveaux pour les Américains en difficulté. Pendant ce temps, le virus s’aggrave partout aux États-Unis

Au cours des sept derniers mois, le Congrès s’est disputé sur des plans de relance aussi grands que 3,5 billions de dollars et aussi petits que 500 milliards de dollars, mais ce mois-ci, ils se concentrent sur essayer de faire passer un paquet plus petit, sachant que le président élu Joe Biden a l’intention d’adopter un un le mois prochain. Selon un rapport du Washington Post, les législateurs négocient avec la prochaine présidence de Biden à l’esprit, donnant aux républicains une monnaie d’échange supplémentaire à court terme.

Cela laisse de nombreux Américains dans l’incertitude dans l’intervalle, incertains des avantages qui pourraient être prolongés, rétablis ou mis en place pour la première fois. Il n’y a pas encore de réponse concrète sur les programmes qui pourraient en faire le dernier effort de relance de 2020, le cas échéant. Le Congrès poursuit ses négociations dimanche.