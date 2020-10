À moins de vivre sous un rocher, vous savez déjà que Borat, le journaliste kazakh le plus intrépide et le plus connu du monde de la pop, est revenu au milieu de la pandémie pour secouer l’opinion publique, mettre plusieurs personnages pertinents en difficulté, et au cas où cela Il ne suffisait pas de préciser que l’humour grotesque et parfois carrément vulgaire de Sacha Baron Cohen est plus pertinent.

Mais tout ne peut être que rire et bonne humeur: cette semaine, la nouvelle a été annoncée qu’Amazon Prime Video avait été poursuivi pour plusieurs des scènes incluses dans le film. Et non, il ne s’agit pas de Rudy Giuliani essayant d’expliquer les raisons complètement innocentes pour lesquelles il glissa sa main dans son pantalon dans une position compromise.

Le procès (qui a ensuite été rejeté) provenait des parents survivants de Judith Dim Evans, une survivante de l’Holocauste qui apparaît dans le film et à qui Baron Cohen a dédié la production après son décès avant la sortie du film. Dans une conversation tendue avec la station de radio WSB-TV Atlanta, la fille d’Evans, Michelle Dim St.Pierre, allègue que les producteurs du film ont trompé sa mère pour qu’elle apparaisse dans les images et qu’ils ont même forgé sa signature autorisant sa participation aux séquences controversées.

«Ma mère est une personne qui ne participerait jamais à cela. Je ne jouerais jamais au jeu si je savais de quoi il s’agissait. C’était une femme formidable et très intelligente », a déclaré St. Pierre. “Mais c’est plus grand que ma mère. Je pense que je me bats ici non seulement pour sa mémoire, mais pour toute la communauté juive, en particulier pour les survivants de l’Holocauste.”

La scène est particulièrement pertinente car c’est l’un des rares moments qui pourraient être considérés comme poignants dans le film. Dans la scène, Borat entre dans une synagogue vêtu d’un costume qui ridiculise tous les stéréotypes sur la culture juive qui font souvent partie des débats les plus difficiles sur l’antisémitisme. Il a ensuite une conversation avec Judith Dim Evans, qui se termine par un câlin et une conversation franche sur l’Holocauste. Le baron Cohen, d’origine juive, a expliqué plus tard que le matériel supplémentaire dans le film comprend Récit de Judith de son enfermement dans un camp de concentration.

En fait, c’est la seule séquence où Borat cesse d’être un instrument de dérision et de satire pour devenir un interlocuteur sur les difficultés des communautés juives et surtout sur les atrocités de l’Holocauste. Cependant, la fille de Judith Dim Evans affirme qu’elle a été trompée et que toute la séquence est humiliante et douloureusement moqueuse.

«Elle m’a raconté ce qui s’était passé et j’ai essayé de la convaincre qu’elle était sûre que tout allait bien. Je lui ai dit que je ne pense pas que quiconque dans le monde puisse associer Holocauste et comédie. C’est du jamais vu “

Pour compliquer les choses, Deadline rapporte qu’un membre de la production du film assure que Dim Evans a été “informé en temps opportun du tournage” et qu’il y a des images de cette explication. De plus, il souligne que Sasha Baron Cohen a informé Evans qu’il n’était pas seulement juif, mais qu’il «jouait un personnage ignorant comme moyen d’éducation sur l’Holocauste, en présentant un survivant du génocide qui finit par défier l’antisémite en lui racontant sa propre histoire. ». De plus, dans les extras de films proposés par Amazon Prime Video, Evans raconte l’histoire de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cependant, ce procès pourrait ne pas disparaître rapidement malgré son rejet, car Saint-Pierre allègue que la signature sur le formulaire de divulgation que sa mère aurait signée est fausse. Il n’a pas non plus apprécié que le film soit dédié à sa défunte mère.

«Cela me fait me sentir plus mal», a-t-il ajouté. «Lorsque vous lui consacrez une propriété intellectuelle, cela implique que vous entretenez une relation avec la personne à laquelle vous vous consacrez et que vous vous aimez tous les deux. Ce n’est pas le cas.”

