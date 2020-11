«Eh bien, prenez toujours bien soin de la famille, ne la négligez jamais car c’est une carrière qui consomme beaucoup», a-t-il partagé Alex en interview pour l’émission du matin Réveillez l’Amérique.

L’artiste a commenté que son grand-père lui a expliqué l’importance de trouver l’équilibre entre sa vie de famille et sa carrière, et de ne pas se laisser emporter uniquement par des ambitions professionnelles. “Parfois, vous ne réalisez pas, voulant en avoir de plus en plus, ou avoir plus d’objectifs ou plus de chansons, ou plus de disques ou quoi que ce soit, vous perdez un peu la notion du temps et négligez la famille”, at-il poursuivi.

“Alors soyez clair à ce sujet, soyez toujours conscient, allez pour vos objectifs et tout ce que vous voulez, mais soyez toujours très proche de votre famille”, a-t-il déclaré. Le jeune chanteur a également expliqué qu’en raison de la pandémie, il est plus facile de définir une date pour célébrer son mariage, car sa famille a dû cesser ses engagements professionnels.

“Eh bien, en ce moment on profite de la pandémie, qu’on a donc le calendrier gratuit, et ma famille, qui le fait normalement super saturé, a le droit de faire le mariage ici”, a commenté l’interprète de 26 ans, confirmant que la fête se déroulera sur terre tapatías. «Comme je l’ai toujours dit, eh bien, je veux être un jeune papa, voilà toutes les raisons. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais je suis en couple avec ma petite amie depuis 10 ans, et c’était le moment parfait », a-t-il déclaré.