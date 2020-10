Jeudi, Nvidia a ouvert des précommandes pour la GeForce RTX 3070, la moins chère des trois cartes graphiques alimentées par Ampère annoncées par Nvidia lors de son événement de septembre. C’est une très bonne carte. Mais si vous avez suivi la série RTX 30 au cours des deux derniers mois, vous saurez qu’il a également été très difficile d’en mettre la main, et que cela restera probablement difficile au cours de l’année prochaine.

Je savais que je voulais mettre à niveau ma carte graphique cette année, et j’étais fermement décidé à acheter le RTX 3080, mais il s’est littéralement épuisé dès que les précommandes ont augmenté. (Putain de bots.) J’ai donc décidé que je serais d’accord avec un 3070; Ce n’est pas comme si j’avais encore un moniteur 4K de toute façon. Ce matin, j’ai décidé de tirer ma photo.

J’ai activé deux moniteurs avec 20 onglets différents répartis sur quatre fenêtres Google Chrome, plus une extension qui actualiserait automatiquement ces onglets pour m’assurer que je ne manquerais pas.

Newegg est tombé en rupture de stock instantanément. Micro Center aussi. Sur mes écrans, ils sont passés directement de ne pas avoir ouvert de précommandes à être complètement épuisés.

Je parie tout sur Best Buy, en concentrant mon attention sur le seul détaillant qui prétend que je pourrais encore avoir une chance de réussir. Cela n’a pas fait de mal que l’édition du fondateur (exclusive à Best Buy et au Micro Center) était mon premier choix de toute façon, et ma carte de crédit Best Buy signifiait que je n’aurais pas à dépenser 499 $ en même temps. Et j’ai décidé de bloguer toute mon expérience dans The Verge’s Slack afin que mes collègues puissent profiter de ma souffrance.

Maintenant vous pouvez aussi. Voici comment ça s’est passé:

09H00: OK, 9h et toujours pas encore ouvert pour les précommandes RTX

9h01: En rupture de stock chez Newegg

Best Buy n’a pas encore ouvert les précommandes, semble-t-il

Ne semble pas non plus avoir ouvert sur Amazon

9h02: Micro Center est en rupture de stock

Je ne sais pas s’ils sont ouverts chez B&H, il suffit de dire «Bientôt».

J’EN AI UN [at Best Buy]

9h03: Shoot c’est parti. Il l’a enlevé

Best Buy n’a pas encore ouvert l’édition du fondateur

9h04: Best Buy publie plus d’inventaire toutes les quelques minutes

D’après ce que j’ai vécu, Best Buy était le seul détaillant américain à faire cela.

9h05: Les préconfigurations avec le GPU sont épuisées chez Best Buy

Inventaire GPU toujours en cours et en rupture de stock

9h06: Lol, j’ai 3 RTX 3070 dans mon panier ???

9h07: LAISSE-MOI BUIYYYYYYYY

9h08: Gigabyte est épuisé

J’ai l’édition du fondateur dans le panier

9h11: Je suis sur les informations de ramassage

En attente de paiement

Laisse-moi juste l’acheter MEILLEUR ACHETER

9h18: Je ne pense pas que Dieu veuille que j’achète ce GPU aujourd’hui …

9h12: Je suis à la caisse mais j’attends le paiement maintenant

9h13: oh wtf

Maintenant ça ne me laisse pas faire le trottoir

mais je continue d’essayer de le faire expédier

9h18: Je ne pense pas que Dieu veuille que j’achète ce GPU aujourd’hui …

9h19: Je pense que je vais abandonner

9h28: NOOOO IL A SORTI DE MON PANIER

9h20: Tout bien considéré, Best Buy avait le seul type de modération décent pour en acheter un

Ils libéraient certaines unités en stock toutes les quelques minutes

Je veux dire, c’était toujours l’enfer d’en avoir un dans le panier, mais c’était beaucoup plus facile par rapport à Amazon et B&H, qui se sont vendus en une fraction de seconde

Le site Web de Best Buy a planté

9h21: FE est réapprovisionné maintenant

Je l’ai dans mon panier sur le web et le mobile

Que diable

9h25: D’accord, donc il ne me permettra pas d’expédier ou de faire du ramassage sur le trottoir, mais j’ai toujours une unité ??

9h26: Ce qui donne Best Buy

9h27: Je pense que les bots ont cassé Best Buy

9h28: NOOOO IL A SORTI DE MON PANIER

Cela ne suscite pas de joie.

À ce stade, j’étais prêt à abandonner, mais Tom ne le permettait pas. Il a signalé que Micro Center avait un modèle en stock et que c’était l’édition du fondateur. Je suis donc rapidement retourné à mon onglet Micro Center et …

10h13: En route là-bas MAINTENANT

Une lueur d’espoir brille.

Il semble que je puisse avoir une fin heureuse sur mon blog

Ahhh, la page ne se chargera pas

10h14: Je pense que nous allons quelque part

LAISSE MOI ENTRER

LAISSEZ-MOI INNNNN

10h15: Chargé sur mon téléphone

10h16: Chargé sur mon bureau

Putain de merde, je crois que j’en ai un?

10h17: Allez, laisse-moi terminer la transaction

Micro Center, ne me laissez pas tomber maintenant.

10h18: Allez Micro Center s’il vous plaît

10h19: Ughhhh

10h23: Je suis toujours coincé

OH MERDE

10h24: OUI. JE VEUX ACHETER MAINTENANT MICRO CENTRE

10h25: Come Micro Center maman a besoin de vous pour faire votre magie

10h27: OK, j’ai cinq pages Micro Center ouvertes, et deux d’entre elles montrent mon panier

10h31: BRAQUAGE. JE SUIS À LA COMMANDE RÉSUMÉ

10h38: OMG, JE PENSE QUE CELA FONCTIONNE

10h32: Je suis à la dernière ligne droite !!!

10h34: AHHHHHHHH

10h36: OMG

Est-ce que c’est juste passé

10h36: Je pense que c’est passé ???

10h38: OMG, JE PENSE QUE CELA FONCTIONNE

Je vérifie mon compte Micro Center et mon application bancaire

10h49: Cela n’apparaît pas dans l’historique de mes commandes …

Je ne peux pas finaliser ce blog (à la fois dans Slack et Chorus) tant que Micro Center ne me le dit pas

10h51: OMG. CELA EST PASSÉ À TRAVERS

J’ai reçu l’e-mail

11h55: FML. ILS ONT ANNULÉ MA COMMANDE

ILS ONT ANNULÉ

JE CRIER COMME UNE FEMME FOLLE