Sony a invité un certain nombre de publications japonaises et de YouTubers à regarder de plus près la PlayStation 5. C’est la première fois que nous voyons le matériel PS5 en dehors des images divulguées par la Commission nationale des communications de Taiwan. Une variété de publications ont maintenant publié des images pratiques détaillées de la PS5, offrant un aperçu plus réaliste de la taille de la console et du gameplay de titres comme Astro’s Playroom et Godfall.

4gamer.net a publié des photos de la PS5 debout à la fois verticalement et horizontalement, montrant comment le support fonctionne dans les deux positions pour maintenir la console en place. Certaines photos montrent également comment la PS5 se refroidira d’elle-même, et 4gamer.net note qu’il n’a pas pu entendre le ventilateur à l’intérieur de la console ni ressentir beaucoup de chaleur qui s’en échappait pendant son temps limité avec le matériel.

PS5 debout verticalement. 4gamer

Lumière PS5. 4gamer

Bien que ces travaux pratiques sur PS5 se trouvent clairement dans un environnement très limité, l’une des photos de 4gamer.net révèle un mystérieux verrou ou verrou argenté caché dans la section supérieure droite de la PS5. Sony a déclaré que les propriétaires de PS5 seraient en mesure d’étendre le stockage avec des disques SSD ordinaires dans cette nouvelle console, mais nous n’avons pas encore vu comment cela fonctionnera dans la réalité.

Verrou mystérieux PS5. 4gamer

Ce verrou pourrait être la façon dont vous accédez à la possibilité d’étendre le stockage PS5, ce qui permet vraisemblablement de retirer le côté. Il n’y a pas d’autre moyen évident d’insérer un SSD dans la PS5, mais nous attendons toujours que Sony confirme comment il gérera le stockage extensible.

Nous savons depuis des semaines que la PS5 est la plus grande console de l’histoire moderne, et Dengeki Online aide à mettre cela en perspective avec une photo de la PS5 à côté d’un grand téléviseur. Il est clair que si vous voulez que la PS5 soit assise verticalement sur un meuble TV, vous devrez peut-être libérer de la pièce ou utiliser la console horizontalement. La PS5 pose à plat semble qu’elle devrait s’intégrer dans la plupart des supports de télévision.

La PS5 en perspective Dengeki Online

Outre la console elle-même, ces publications japonaises et YouTubers ont également examiné de plus près le nouveau contrôleur DualSense. Cette nouvelle conception comprend un retour haptique (remplaçant l’ancienne technologie de grondement) et des déclencheurs adaptatifs qui peuvent ajuster la résistance des déclencheurs pour différents effets de jeu. Sony a même inclus un microphone, à côté d’un USB-C.

Nous avons vu Sony faire la démonstration du jeu pack-in de la PS5, Astro’s Playroom, à plusieurs reprises auparavant, et la société l’a à nouveau utilisé pendant ces vidéos pratiques pour mettre en évidence les fonctionnalités du contrôleur DualSense. Av watch rapporte également que le bouton de confirmation sur la PS5 sera X au lieu de O à l’avenir, ce qui signifie que vous allez recycler la mémoire musculaire de votre corps pour vous habituer à ce changement. Il n’y a pas grand-chose d’autre à signaler sur le contrôleur pour l’instant, mais 4gamer.net donne un bon aperçu des différentes LED colorées du DualSense.

Couleurs LED DualSense. 4gamer

Aucune des vidéos de publications n’a pu montrer le tableau de bord PlayStation 5 ou les éléments de l’interface utilisateur, malheureusement. Celles-ci restent un mystère, bien que Sony ait taquiné ce qui semblait être l’expérience de démarrage ou le tableau de bord principal de la PS5 tout au long de juin. Sony a également promis un tableau de bord PS5 entièrement repensé sans «aucun pixel intact».

Nous attendons toujours de voir exactement ce que Sony fait avec la nouvelle interface utilisateur PS5, et j’espère que nous y aurons un aperçu avant la date de lancement du 12 novembre.

Ailleurs, il y a aussi beaucoup de gameplay d’Astro’s Playroom, Godfall et même Balan Wonderworld. Nous avons également vu beaucoup de séquences de ce jeu auparavant, et aucune des aperçus ne semble creuser trop profondément les performances des disques SSD ou les temps de chargement des jeux.

Les trois jeux sont aussi fluides que ce à quoi vous vous attendez sur la PS5, mais il est décevant de ne pas voir plus de gameplay de Ratchet & Clank: Rift Apart étant donné que ce titre ressemble à la démonstration parfaite du SSD rapide de la PS5. Quoi qu’il en soit, vous pouvez trouver le dernier gameplay PS5 dans la vidéo ci-dessous.

Ces aperçus limités de la PS5 ne répondent pas à toutes les questions que nous nous posons encore sur la PS5, et nous espérons que Sony commencera bientôt à fournir des réponses. Nous attendons toujours d’entendre parler du tableau de bord PS5, de la manière dont vous utilisez le stockage extensible dans la console et du fonctionnement de la rétrocompatibilité de Sony pour les jeux PS4 sur la nouvelle PS5.

Il reste encore plus d’un mois avant le lancement de la PS5 le 12 novembre, donc Sony a amplement le temps de révéler beaucoup plus sur sa console de nouvelle génération. Pour l’instant, ces premières aperçus ont fourni un regard plus attentif sur la PS5.