L’ancien président Donald Trump a fait ses premiers commentaires publics depuis son départ de la Maison Blanche, dans le confort de son propre club de golf. Trump a évité les regards du public depuis mercredi lorsqu’il a quitté Washington DC avant que le président Joe Biden ne puisse être investi. Vendredi, des journalistes du Washington Examiner l’ont rencontré.

Trump s’est entretenu avec des journalistes de la salle à manger de Mar-a-Lago, refusant de commenter ses projets futurs. Apparemment demandé ce qu’il ferait ensuite, il a dit: “Nous ferons quelque chose, mais pas tout de suite.” Il n’a fait aucun autre commentaire car un assistant a rapidement mis fin à l’interaction. Trump aurait mangé avec des amis à sa table habituelle au Grill Room, un restaurant du Trump International Golf Club.

Le golf a été l’objectif principal de Trump depuis son départ de la présidence, et certains journalistes spéculent qu’il fait tout son possible pour éviter les regards du public. En isolement dans sa résidence privée, le président n’a pas repris le contrôle de ses plateformes de médias sociaux et n’a pas cherché un autre moyen d’interagir avec le public.

Trump pourrait bientôt être contraint de sortir de l’isolement lorsque son deuxième procès de destitution commencera. La Chambre des représentants prévoit d’envoyer lundi son article de destitution au Sénat américain, où une faible majorité démocrate se prononcera à ce sujet. Le président est accusé d’incitation à l’insurrection pour avoir attisé la foule avant l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Trump est le premier président à être destitué deux fois et le premier dont le procès de destitution commencera après la fin de son mandat. Le but n’est pas de le démettre de ses fonctions dans ce cas, mais de l’empêcher de se présenter à nouveau à une fonction publique. Il est interdit à un président destitué d’occuper un poste gouvernemental, de sorte que les législateurs des deux côtés de l’allée croient toujours que cela vaut la peine de mener à bien le processus.

Plusieurs républicains à la Chambre ont voté pour destituer Trump cette fois-ci, et au moins un sénateur républicain a déclaré qu’il le ferait également. D’autres sont fermement opposés à la mise en accusation, notamment le sénateur du Texas Ted Cruz et le sénateur du Missouri Josh Hawley, tous deux accusés d’avoir contribué à inciter à l’émeute. De nombreux autres sénateurs républicains ne se sont pas encore engagés dans une action ou une autre, laissant un grand point d’interrogation sur cette procédure de destitution.